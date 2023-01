Noworoczne wyprzedaże – jak mądrze z nich korzystać?

Kiedy największe rabaty?

Pierwsze promocje wystartowały od razu po świętach. To początkowa faza wyprzedaży, charakteryzująca się ograniczonymi rabatami. Jej pogłębienie – a tym samym największe promocje, sięgające nieraz nawet 80 proc. w przypadku niektórych kategorii produktów – następuje w okolicach lutego i trwa aż do wyczerpania zapasów. Jeśli zdecydujemy się na zakupy teraz, będziemy cieszyć się dużą dostępnością produktów w stosunkowo niewielkich promocjach, jeśli później – rabaty będą wyższe, ale powinniśmy liczyć się z możliwością, że interesujące nas artykuły zostaną wyprzedane. Warto również wiedzieć, że aktualnie – dzięki dyrektywie Omnibus – sklepy internetowe mają obowiązek informowania m.in. nie tylko o cenie pierwotnej i promocyjnej, ale również jej zmianach w ostatnich 30 dniach. W praktyce oznacza to, że możemy sami zweryfikować, czy i w jakim zakresie cena interesujących nas produktów zmniejszyła się i na tej podstawie podjąć decyzję o zakupie.

Jak mądrze i sprytnie zapłacić za zakupy?

Wyprzedaże kuszą, by kupować częściej, szybciej i również w sposób nieprzemyślany, dlatego warto zaplanować je również od strony finansowej. W tym czasie szczególnie sprawdzą się płatności odroczone, które w znacznej mierze przenoszą doświadczenia z zakupów stacjonarnych do świata online - wskazują przedstawiciele PayPo.