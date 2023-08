Nowość na rynku przekąsek - Lubella di Riso

Rusza nowa kampania marki Lubella prezentująca nowość – Lubella di Riso! Pożywną i pyszną kompozycję owoców z całymi ziarnami ryżu, co sprawia, że to się je! Nowa propozycja od Lubelli dostępna jest w 3 wariantach smakowych: truskawka, mango i wiśnia. Produkt nie zawiera cukru, a jego wygodnie opakowanie pozwoli mieć ją zawsze pod ręką - w domu, w szkole, a nawet w podróży. Lubella di Riso to ponad 200 całych ziaren ryżu zamkniętych w jednej tubce. Już teraz szukaj nowości od Lubelli na półce przy płatkach śniadaniowych.

O tym, że Lubella Di Riso jest do gryzienia, opowiada szeroka komunikacja w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, na platformach VOD, w social mediach we współpracy z influencerami oraz na spotify.