Nowość na rynku suplementów diety. Linia jA od Anny Lewandowskiej już w sprzedaży

Zadbanie o skórę od wewnątrz poprzez odpowiednią suplementację i dietę jest równie ważne jak dbanie o nią za pomocą kosmetyków i zabiegów. Odpowiednie składniki odżywcze, takie jak witaminy, minerały, aminokwasy i ekstrakty roślinne, dostarczane z pożywieniem lub suplementami, przyczyniają się do utrzymania zdrowej i pięknej skóry. Kolagen jest jednym z głównych białek występujących m.in. w skórze, której zadaniem jest utrzymanie jej sprężystości, jędrności i elastyczności. Niestety od 25. roku życia jego ilość w naszym organizmie spada, powodując pojawianie się pierwszych oznak starzenia organizmu, takich jak zmarszczki, utrata jędrności i elastyczności skóry- mówi Marta Lewandowska, z działu R&D Levann Supplements.

Z myślą o osobach, którym zależy na profilaktyce anti-aging lub zauważyły u siebie pierwsze oznaki upływającego czasu, powstał Levann Supplements Skin Collagen – suplement diety z wysoką zawartością jakościowego kolagenu rybiego VERISOL®. Badania kliniczne wykazały jego skuteczność przy odpowiednim stosowaniu, w tym wzrost ilości kolagenu w skórze, poprawę elastyczności skóry oraz redukcję zmarszczek w okolicy oczu. Ponadto, ten składnik wspiera wzrost i zdrowie paznokci, co skutkuje mniejszą ich łamliwością.

Skin Collagen przygotowany został w wygodnych saszetkach, w formie proszku do rozpuszczenia w wodzie. Forma płynna suplementu diety jest idealna dla osób, które mają trudności z połykaniem kapsułek. Ten skoncentrowany koktajl składników aktywnych zawiera aż 5000 mg kolagenu rybiego w 1 saszetce. Składa się ze specjalnych peptydów kolagenowych, zwiększających nawilżenie skóry i opóźniających powstawanie zmarszczek. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu witaminy C oraz astaksantyny chroni przed stresem oksydacyjnym. Przy regularnym stosowaniu, gwarantowane, pierwsze efekty widoczne są już po 8 tygodniach.

Należy pamiętać, że bez dbania o podstawy takie, jak zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, prawidłowy sen, nawet najdroższe i najskuteczniejsze suplementy nie dadzą pełnego efektu i nie zapewnią zdrowia i dobrego samopoczucia – dodaje Marta Lewandowska.

Według dr n. biol. Patrycji Szachty, Dyrektor ds. Naukowych w Centrum Medycznym Vitalmmun w Poznaniu, coraz większej grupy osób dotyka problem bezsenności, która staje się powoli plagą XXI wieku, szczególnie w społeczeństwach wysokorozwiniętych. Zbyt szybkie tempo życia, wszechobecny stres, dieta bazująca na spożywaniu wysoko przetworzonej żywności, siedzący tryb życia, czy nadużywanie farmakoterapii, negatywnie wpływają na mikrobiom przewodu pokarmowego.

Jest to istotny problem, gdyż bakterie kolonizujące przewód pokarmowy wpływają nie tylko na trawienie i wchłanianie, ale także na szereg funkcji pozornie wykraczających poza jelito, między innymi sprawne funkcjonowanie układu odpornościowego, gospodarkę hormonalną, stan skóry czy kondycję psychiczną. Zespół chronicznego zmęczenia, zaburzenia nastroju czy też problemy ze snem także mogą być powiązane z zaburzeniami ekosystemu jelitowego. Jelito i mózg połączone są działającą w dwie strony osią jelitowo – mózgową, której najważniejszym elementem jest nerw błędny. Nie bez kozery jelito nazywane jest więc drugim mózgiem – dodaje dr Szachta.

Na poprawę jakości snu ma wpływ wiele czynników, m.in. stałe pory spania czy rezygnacja z korzystania z urządzeń elektronicznych przed snem - źródeł niebieskiego światła, które poza utrudnianiem zasypiania, wpływa także niekorzystnie na kondycję naszej skóry. O jakość, długość i regularność snu dba hormon zwany melatoniną, regulujący rytm dobowy. Wraz z wiekiem naturalna produkcja melatoniny w organizmie się zmniejsza, co może powodować zaburzenia snu. W trosce o jakościowy sen warto wspierać się suplementacją melatoniny, a z myślą o homeostazie całego organizmu – probiotykami.

Jeśli nasz nastrój systematycznie się pogarsza, czujemy się bezustannie zmęczeni i pozbawieni motywacji oraz gorzej i krócej sypiamy, a jednocześnie dokuczają nam problemy natury gastrycznej, czas zainteresować się mieszkańcami naszego przewodu pokarmowego. Bakterie żyjące w naszym „drugim mózgu” wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego, chociażby poprzez syntezę określonych neuroprzekaźników regulujących jakość snu i odwrotnie – zbyt krótki i niespokojny sen wpływa negatywnie na układ mikrobiomu. Z tego względu coraz większą popularnością cieszą się tzw. psychobiotyki, czyli wyselekcjonowane szczepy bakterii, wspierające ekosystem jelitowy oraz wpływające korzystnie na funkcjonowanie nerwu błędnego – podkreśla dr Szachta.

Levann Supplements Probiotic Sleep Well został współtworzony z dr n. biol. Patrycją Szachtą i jest to produkt dedykowany osobom, które chcą zadbać o kondycję mikrobioty jelitowej oraz wspomóc dobry sen. Zawarta w składzie melatonina działa wspomagająco na cykl snu i czuwania. Opracowana kompozycja probiotyku Bifizen® w Probiotic Sleep Well sprawia, że działa on na mikrobiotę kompleksowo, a wyselekcjonowane szczepy probiotyczne bazują na wzajemnej synergii. Dodatkowo zastosowano technologię mikrokapsułkowania, dzięki której żywe kultury bakterii docierają do dalszych odcinków przewodu pokarmowego i utrzymane są dobroczynne właściwości probiotyczne.

Od wielu lat przywiązuje ogromną wagę do budowania i wzmacniania odporności organizmu, zarówno poprzez aktywność fizyczną, wartościową i zbilansowaną dietę, jak i regenerację, czyli sen. Liczne badania pokazują, że jelita odgrywają kluczową rolę nie tylko w kwestii naszej odporności, ale również samopoczuciu - mówi Anna Lewandowska, założycielka marki Levann Supplements i Foods by Ann. - Inspirowanie do holistycznego dbania o swój organizm i ciało jest naszą misją, zwłaszcza przy coraz szybszym tempie życia - dodaje.

Kluczem do osiągnięcia piękna i harmonii jest słuchanie swojego ciała. Tylko wtedy, gdy jesteśmy w kontakcie ze sobą i świadomi swoich indywidualnych potrzeb, możemy zacząć je realizować i wspierać nasz organizm w osiąganiu pełni potencjału. Ważne jest, abyśmy codziennie zwracali uwagę na sygnały, jakie wysyła nam nasz organizm i odpowiednio na nie reagowali.