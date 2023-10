Nowość w linii Mionetto – na sklepowych półkach debiutuje Aperitivo!

Mionetto Aperitivo zostało starannie przygotowane według włoskiej receptury. Słodko-gorzki smak to jego znak rozpoznawczy.

– „Złożenie” znanego na świecie kultowego Spritza ze składników od marki Mionetto nigdy nie było prostsze. Wystarczy połączyć Mionetto Prosecco z Mionetto Aperitivo, dodać wodę gazowaną, lód i plaster pomarańczy! Ta nowość doskonale uzupełnia ofertę marki, która zdobywa ogromną sympatię polskich konsumentów – tłumaczy Hanna Hausman, Kierownik Marketingu w firmie Henkell Freixenet Polska. – Nasza nowość w portfolio to prawdziwe bogactwo smaku dojrzewających w śródziemnomorskim słońcu, soczystych pomarańczy. Doceniane przez konsumenta, niezwykle lekkie, orzeźwiające, z subtelnie owocowo-kwiatową nutą Mionetto Prosecco to dla Aperitivo idealny towarzysz – mówi Hanna Hausman.

Mionetto Spritz

Aby przygotować Mionetto Spritz, należy napełnić kieliszek lodem, dodać 3 części Mionetto Prosecco, 2 części Mionetto Aperitivo, uzupełnić odrobiną wody gazowanej i udekorować plastrem pomarańczy.

– Moim zdaniem najlepsze w tym produkcie jest to, że oryginalna, włoska receptura została skomponowana w taki sposób, by aperitivo połączone z prosecco – lub innym winem musującym – wydobywało to, co w obu trunkach najlepsze – ocenia Tomasz Potrzebowski, Ekspert Rynku Wina w firmie Henkell Freixenet Polska.