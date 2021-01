Nowy Chorten w Białymstoku. Placówka będzie otwarta w każdą niedzielę

Pierwsze otwarcie w nowym roku, jeśli chodzi o sklepy partnerskie Grupy Chorten nastąpi 8 stycznia w Białymstoku. Nowa placówka zostanie uruchomiona w inwestycji deweloperskiej u zbiegu ulic Kaczorowskiego i Kopernika.

O godz. 6 rano planowane jest otwarcie minimarketu Chorten przy ul. Kaczorowskiego 14. To punkt zlokalizowany w inwestycji Apartamenty Kopernik firmy Rogowski Development, w której docelowo zamieszka ponad tysiąc osób.

Sklep o ponad 60 m kw. powierzchni sprzedaży posiada pełną ofertą ogólnospożywczą.

Sklep będzie pracował od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 22:00, w soboty: 7:00 – 22:00. Sklep będzie czynny także w każdą niedzielę, ponieważ za ladą staną sami właściciele. W niedziele handlowe będzie otwarty od godz. 8 do 21, a w niedziele bez handlu – od godz. 12 do 20.

- Mamy nadzieję, że lokalizacja na nowym osiedlu deweloperskim sprawi, że lokalni mieszkańcy będą zainteresowanie zakupami w naszej placówce, a kolejnych klientów będzie przybywać wraz z budową drugiego etapu inwestycji. Będziemy chcieli oferować wszystko, by mieszkańcy mogli kupić tu produkty na każdą porę dnia - mówi Bartosz Nazar, właściciel sklepu przy ul. Kaczorowskiego w Białymstoku.

Obecnie w stolicy Podlasia działa już blisko 100 placówek pod szyldem Grupy Chorten.

- To w Białymstoku, z którego się wywodzimy, mamy obecnie najwięcej sklepów w różnych formatach. Natomiast cały czas widzimy tu potencjał do rozwoju nowych placówek partnerskich, właśnie choćby w przypadku nowych osiedli mieszkaniowych. W Nowym Roku mamy już zapowiedzi otwarć zupełnie nowych sklepów w różnych częściach Polski, jak i zainteresowanie wejściem do grupy kupców, którzy dotąd działali niezależnie prowadząc swoje sklepy od dłuższego czasu - podkreśla Krzysztof Pakuła, prezes Grupy Chorten.