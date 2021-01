Nowy gracz na rynku ryżu - Euryza wchodzi do Polski

Arkadiusz Kochmański, Retail Sales Representative w Euryza GMBH

Polacy są świadomymi i otwartymi na egzotyczne kuchnie konsumentami, co sprzyja sprzedaży ryżu. Ten fakt, jak i bliskość położenia skłoniły niemiecką firmę Euryza do wejścia na nasz rynek. Nad Wisłą będzie miała silną konkurencję, ale Arkadiusz Kochmański, Retail Sales Representative w Euryza GMBH przekonuje, że spółka zaskoczy swoją ofertą.

Firma Euryza wkrótce wejdzie do Polski. Czym zajmuje się spółka i jaka jest jej historia?

Arkadiusz Kochmański, Retail Sales Representative w Euryza GMBH: Firma Euryza GMBH jest producentem ryżu, właścicielem marek RYŻ-FIT oraz Oryza. Historia firmy sięga początków ubiegłego stulecia, kiedy to Alfred Lüthke z Hamburga założył firmę w 1909 roku, w swoim rodzinnym mieście. To już ponad 100 lat pięknej historii pisanej ryżem. W tym czasie firma wprowadziła wiele innowacji i udogodnień produktowych. Pierwszy ryż w torebkach zaprezentowaliśmy w 1959 r., co okazało się wówczas wielkim sukcesem i zapewniło rozpoznawalność. Przez te wszystkie lata byliśmy czynnym uczestnikiem zmieniającego się rynku i obserwatorem trendów, a do tego pilnym uczniem. Dziś chętnie dzielimy się doświadczeniem z naszymi partnerami handlowymi.

EURYZA GMBH to również część globalnego koncernu spożywczego Ebro foods, światowego lidera w produkcji ryżu, posiadającego 44 fabryki na całym świecie. Firma jest właścicielem wielu popularnych marek kojarzonych z ryżem, a także dostawcą marek własnych do sieci handlowych.

Jako EURYZA GMBH jesteśmy natomiast wiodącym dostawcą ryżu i makaronu na rynku niemieckim. Dostarczamy ryż do wszystkich dużych sieci handlowych. W Niemczech zbudowaliśmy rozpoznawalność marek ORYZA oraz REIS-FIT w przypadku ryżu, a także Garofalo w przypadku makaronów. Garafalo, włoski producent wysokiej jakości makaronów, tak jak EURYZA przynależy do grupy EBRO. Dzięki kompleksowości wyrażonej szerokim portfolio jesteśmy liczącym się graczem w Niemczech.

Czy Polska była naturalnym kierunkiem ekspansji? Jaki potencjał widzi Euryza w naszym kraju?

Polska stała się naturalnym kierunkiem ekspansji ze względu na potencjał rynku, jak i bliskość położenia. Polscy konsumenci potrafią docenić jakość i są otwarci na inne kuchnie, a co za tym idzie - nowe produkty. Fakt, iż społeczeństwo polskie jest w trakcie rewolucji kulinarnej ukierunkowanej na zdrową, świadomą dietę, w którą wkomponowują się dania przygotowane na bazie ryżu, miał dodatkowe znaczenie. Duża popularność kuchni azjatyckiej w Polsce wpływa pozytywnie na konsumpcję ryżu. Wierzymy, że marka RYŻ-FIT skorzysta na tym trendzie i podbije podniebienia Polaków. Dodatkowo obecność na rynku polskim pozwala naszej firmie lepiej wykorzystywać międzynarodową skalę działalności i aktualne relacje z sieciami handlowymi w całej Europie.

Jakie produkty będą dostępne dla polskich konsumentów?

Mamy szerokie portfolio, a każdy produkt z naszej oferty będzie dostępny dla polskich konsumentów. W tej chwili tłumaczymy etykiety i dostosowujemy opakowania. Chcemy, aby konsumenci poczuli się docenieni, dlatego język polski nie będzie jednym z wielu na opakowaniu, a jedynym. Stawiamy na sprawdzone produkty. Pierwszym z nich jest RYŻ PARBOILED 8 MINUT w gramaturze 4 x 125 g. Produkt dostępny będzie pod marką RYŻ-FIT, która niesie za sobą pozytywne skojarzenia, a także posiada wyróżniający się design. Ponieważ popularność ryżu w torebkach nie spada, postanowiliśmy rozpocząć dostosowywanie asortymentu od tej właśnie formy pakowania. W kolejce czekają natomiast produkty z linii ryżu luzem, na sypko 500 g. Ten rodzaj opakowań zyskuje dużą popularność na Zachodzie, szczególnie, że opakowania są bardziej proekologiczne. W Polsce ten rodzaj opakowań jest zarezerwowany jedynie dla podstawowej jakości produktów, jednak mamy ambicję, aby to zmieniać.

Ryż parboiled, długoziarnisty. Pierwszy produkt Euryzy na polskim rynku

Jak Euryza będzie budować sieć dystrybucji?

Strategicznie najważniejsze znaczenie ma dla nas handel sieciowy i kanał nowoczesny. Polski rynek zorganizowany jest w sposób podobny do tego co znamy z innych krajów europejskich, z tym że poziom koncentracji jest mniejszy. Czterech głównych sprzedawców detalicznych w Polsce ma około 35 proc. udziałów w rynku, podczas gdy na przykład we Francji i Wielkiej Brytanii jest to ponad 70 proc. Szczególnie w czasach pandemii, przy ograniczeniach kanału Horeca, kierunek wydaje się nam słuszny. Obserwujemy również e-commerce i mamy już pierwsze doświadczenia na tym polu w Niemczech, gdzie prowadzimy własny sklep internetowy, jak również współpracujemy z globalnymi graczami. Nie zamykamy się również na inne opcje otwierające nam drogę dotarcia do polskich konsumentów.

Jak wygląda wprowadzenie produktów na nowy rynek "od kuchni"?

To codzienna praca polegająca na rozmowach z kupcami w sieciach handlowych, wysyłaniu ofert, wysyłaniu prób produktów, korygowaniu strategii i reagowaniu na bieżącą sytuację rynkową. Do tego wszystkiego potrzebne jest nastawienie na działanie długofalowe, cierpliwość i konsekwencja. Może to brzmieć jak banał, ale z doświadczenia wiem, iż jest to skuteczne i potrafi zadecydować o porażce bądź sukcesie. To jest „moja kuchnia”.

Natomiast centrala firmy EURYZA GMBH w Hamburgu decyzję o wejściu na rynek polski poprzedziła analizą szans i zagrożeń. Na jej podstawie została przygotowana strategia wejścia na rynek. Następnym krokiem była budowa struktur odpowiedzialnych za wdrożenie. Firmie zależało na pozyskaniu do realizacji założeń strategii kogoś, kto zna realia rynku polskiego, w szczególności kanał nowoczesny. Mam tę przyjemność jako Retail Sales Representative reprezentować EURYZĘ w Polsce i bardzo się cieszę, że firma mając na uwadze doświadczenia międzynarodowe z różnych rynków zdecydowała się na taki właśnie model budowania swojej obecności w Polsce. Teraz wsłuchujemy się w potrzeby rynku, szukamy „luk” na półkach i szans, aby wstrzelić się ze swoimi produktami. Jesteśmy już po pierwszych aktywnościach w dużych sieciach handlowych i zamierzamy kontynuować pracę, aby wykorzystać chwilowe sukcesy i przekuć je w coś trwałego.

Co wyróżni produkty Euryzy? Trzeba będzie się zmierzyć się z silną konkurencją...

Jesteśmy obecni na rynku surowca wszędzie tam, gdzie ryż jest uprawiamy. To pozwala nam zapewnić różnorodność oferty, która jest dziś niespotykana na polskim rynku. Możemy również zapewnić naszym parterom gwarancję dostaw, która w dzisiejszych czasach ma nierzadko podstawowe znaczenie. Prowadząc biznes na szeroką skalę i będąc obecnym na niemal wszystkich rynkach jesteśmy również doskonałym nośnikiem wszelkich innowacji produktowych. Zatem stawiamy na nieograniczoną dostępność produktów, wysoki poziom serwisu, powtarzalną jakość, a także szerokie portfolio i innowacje. Wszystko to stać będzie za naszą marką RYŻ- FIT, od której zaczynamy obecność na polskim rynku. Dużym wyróżnikiem mogą być dodatkowo produkty z kategorii ekspres, czyli RYŻ 2 MINUTY. To ryż w kompaktowych, convenience’owych opakowaniach, poddany wstępnej obróbce cieplnej nadający się do przygotowania w mikrofalówce w ciągu zaledwie dwóch minut. Przy tym wszystkim produkt utrzymuje naturalne właściwości, smak i zapach. Może stanowić niezależne danie, do przygotowania na szybko w pracy lub być częścią tradycyjnego obiadu. Szykujemy też wiele atrakcyjnych promocji dla naszych partnerów biznesowych, np. zapewniamy sos do ryżu gratis przy pierwszych dostawach. Myślę, iż będziemy w stanie czymś zaskoczyć sieci i konsumentów.

Pandemia sprawiła, że chętnie sięgaliśmy po produkty takie jak makaron, czy ryż waśnie. Jaki jest pańskim zdaniem potencjał tej kategorii?

To była stabilna kategoria, ze stałym, dającym się przewidzieć organicznym wzrostem w Polsce. Do czasu pandemii. Później zmieniło się wszystko, a percepcja konsumenta została nakierowana na naszą kategorię w sposób gwałtowny i doprowadziła do wzrostów sprzedaży bez precedensu. Takiej skali nikt wcześniej nie znał. Jednak „fala zakupowa” jakiej doświadczyliśmy już się spłaszczyła, straciła impet, a kategoria wraca do „normalności”. Oczywiście nadal pozostajemy pod presją pandemii, a jej konsekwencje jeszcze przez jakiś czas będą odczuwalne. Zamknięcie restauracji zmusza nas do gotowania w domach i w ten sposób wywołuje potrzebę zaopatrywania się, m.in. w ryż i makaron. W dłuższej perspektywie spodziewam się powrotu do stabilizacji kategorii sprzed okresu pandemii. Trendy związane ze zdrową żywnością będą miały pozytywny wpływ na sprzedaż. Zakładam rosnący popyt produktów z kategorii ryż 2 minuty, które dziś są jeszcze mało popularne, ale dynamicznie rozwijają się na Zachodzie.