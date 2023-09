Nowy konkurs marki Hochland

Nowy konkurs Hochland Polska trwa od 04.09.2023 do 29.10.2023 roku. Aby wziąć w nim udział należy kupić dwa dowolne sery Hochland oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które znaleźć można na specjalnej stronie internetowej: www.hochland.pl/konkurs. Zadanie polega na dokończeniu zdania: „Dzielenie się dobrem smakuje najlepiej, gdy...”, wypełnieniu znajdującego się tam formularza oraz wgraniu paragonu. Spośród wszystkich zgłoszeń spełniających warunki uczestnictwa w konkursie, organizator wybierze zgodnie z regulaminem łącznie 308 najlepszych realizacji zadań konkursowych. Do wygrania są nagrody pieniężne 8 x 5 tysięcy złotych, 300 x kart prezentowych do zrealizowania w sieci sklepów Empik o wartości 100 złotych każda oraz e-booki z przepisami „Pysznie, sezonowo! Ebook z przepisami Hochland na cały rok”.