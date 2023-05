Nowy limit płacenia gotówką - konsumenci bez możliwości wyboru

Od nowego roku ograniczony zostanie limit możliwości płacenia gotówką między przedsiębiorcami oraz w transakcjach klient-przedsiębiorca. Przedsiębiorcy będą mogli płacić gotówką do kwoty 8 tys. zł, a klienci - do 20 tys. zł.

Rzecznik MŚP już na etapie prac nad projektem (z dnia 26 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) skierował 30 sierpnia 2021 roku do Ministra Finansów pismo, w którym przedstawił szczegółowe uwagi w zakresie przepisów wprowadzających limity obrotu gotówkowego z 15 tys. zł do 8 tys. zł. w płatnościach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą oraz ograniczenia w obrocie gotówkowym w odniesieniu do płatności wykonywanych przez konsumentów w transakcjach z przedsiębiorcą przekraczających wartość 20 tys. zł.

Adam Abramowicz nadal podtrzymuje swoje stanowisko. W piśmie skierowanym 23 maja 2023 roku do Pani Agnieszki Kaczmarskiej Szefowej Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, m.in., że zmniejszenie limitu płatności gotówką do 8 tys. zł jest rozwiązaniem nieuzasadnionym ekonomicznie (inflacja) oraz funkcjonalnie, gdyż już obecny limit 15 tys. zł jest dla przedsiębiorców bardzo uciążliwy i niepraktyczny.

Zaproponowane uregulowania mogą prowadzić do utrudnień

Rzecznik MŚP wskazuje, że zaproponowane uregulowania mają na celu popularyzację płatności bezgotówkowych, jednak mogą doprowadzić do utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej przedsiębiorcom, którzy dotychczas opierali się na transakcjach gotówkowych, a ponadto mogą prowadzić do poszukiwania przez uczestników rynku rozwiązań mających na celu utrudnienie konsumentom dokonywania płatności w formie gotówkowej.

Ponadto Rzecznik zwraca uwagę, że w proponowanej ustawie o zmianie ustawy o usługach płatniczych wprowadza się rozwiązania eliminujące możliwość ograniczania przez akceptantów oferty zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług dla konsumentów, którzy dokonają zapłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej. Po wejściu w życie tych przepisów może dojść do sytuacji, w której dokonywanie transakcji w formie bezgotówkowej stanie się obowiązkowe.

Mając na względzie rozdźwięk pomiędzy następstwami zaproponowanych zmian Rzecznik wniósł o rozważenie uzupełnienia Polskiego Ładu o przepisy pozwalające na zachowanie równowagi pomiędzy obiema formami płatności, tak, aby wybór jednej z tych form płatności pozostał dobrowolną decyzją stron umowy.