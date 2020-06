Nowy lokal Pasibusa w Bydgoszczy

Od środy, 10 czerwca br. Pasibusa rusza na bydgoskim Starym Rynku. W lokalu znalazły się ponad setka miejsc siedzących i specjalny pokój zabaw dla najmłodszych. Bydgoska burgerownia to 7. restauracja sieci otworzona we współpracy ze spółką Helios i zarazem 24. lokal marki w Polsce.

Pasibus to marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 r. Pierwszy food truck Pasibusa stanął we Wrocławiu. Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w 11 miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu