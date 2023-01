Nowy mieszkańca aplikacji żappka. Czym jest Żabu? - odpowiadamy

Żabka wprowadza zupełnie nowy format. Odpowiadając na trendy konsumenckie, sieć stworzyła Żabu, które ma mieć spersonalizowany charakter i odpowiadać na zachowania użytkownika. Gra posiada 100 leveli i aspiruje do stania się nowym hitem marketingowym. Grupą docelową są użytkownicy w wielu 16-25 lat. Jest to jeden z pierwszych kroków sieci detalicznej do świata metawersum.

Nowy mieszkańca aplikacji żappka/ mat. prasowe