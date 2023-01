Nowy mieszkaniec aplikacji Żappka. Czym jest Żabu? (film)

Sieć stworzyła Żabu, interaktywną postać która ma mieć spersonalizowany charakter i odpowiadać na zachowania użytkownika. Gracze będą mogli wyposażać Żabu w różnego rodzaju akcesoria. Grupą docelową gry są użytkownicy w wieku 16-25 lat. Jest to jeden z pierwszych kroków sieci Żabka do świata metawersum.

Zespół, który był odpowiedzialny za stworzenie nowej postaci - Żabu, liczy 31 osób, z czego 16 osób jest odpowiedzialnych za rozwój aplikacji Żappka. Firma przyznaje, że niezwykle pomocne w rozwoju sieci okazały się dane oraz opinie, które mogła pozyskać dzięki aplikacji. To własnie ona pozwala Żabce poruszać się w obrębie konkretów a nie deklaracji: godzin dokonywania zakupów, produktów po które sięgają klienci i usług, które wykonują przy okazji zakupów. Na bazie tych wyborów i preferencji tworzone są takie rozwiązania, które podsuwają klientom oferty produktów, które lubią, których chcą spróbować i je kupić. Dzięki temu zdobywają oni żappsy, które mogą wykorzystać na kolejne zakupy, a tym samym obniżyć swoje rachunki za zakupy. Po podpisaniu umowy z Gamivo, Żabka umożliwia nabywanie gier w zamian za żappsy. Z kolei w ramach współpracy z Free Now, sieć oferuje przejazdy, za które można płacić żappsami, zebranymi w aplikacji. To oznacza, że żappsy w przyszłości mogą stać się popularną walutą, którą będzie można płacić nie tylko w sklepach z zielonym logo.