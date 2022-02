Nowy obowiązek raportowania firm. UE zgodna co do standardów

Nowa dyrektywa ma zastąpić dotychczasowe regulacje UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i rozszerzyć katalog podmiotów obowiązanych do raportowania.

Opracowane zostaną jednolite europejskie standardy raportowania oraz ich uproszczona wersja dla mniejszych jednostek.

Kraje członkowskie w tekście kompromisowym proponują znaczące wydłużenie terminu (do 18 miesięcy) na transpozycję dyrektywy oraz trójstopniowe jej zastosowanie przez jednostki – tj. do sprawozdań z działalności za lata obrotowe od 1 stycznia 2024 roku, 2025 roku oraz 2026 roku. Takie rozwiązanie ma zapewnić więcej czasu jednostkom na przygotowanie się do nowych wymogów raportowania.

Kto jest objęty obowiązkiem raportowania?

W pierwszym terminie nowe przepisy zastosowałyby tylko te jednostki, które obecnie raportują już informacje niefinansowe (czyli duże jednostki zainteresowania publicznego mające powyżej 500 pracowników). W drugim terminie – wszystkie pozostałe duże jednostki, tj. spełniające dowolne dwa z trzech kryteriów (suma bilansowa powyżej 20 mln EUR, przychody netto powyżej 40 mln EUR, liczba pracowników powyżej 250) i to bez względu, czy są jednostkami zainteresowania publicznego czy nie. W trzecim terminie – wszystkie małe i średnie spółki giełdowe. Zakresem dyrektywy będą objęte także duże grupy kapitałowe. Warto podkreślić, że obowiązkowe raportowanie nie obejmie jednostek mikro oraz małych i średnich jednostek nienotowanych na giełdzie.

Informacje o zrównoważonym rozwoju mają być prezentowane w odrębnej sekcji w sprawozdaniu z działalności oraz będą podlegać obowiązkowej weryfikacji. Biegli rewidenci będą mogli uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie weryfikowania informacji o zrównoważonym rozwoju. Informacje będą oznakowywane za pomocą opracowanej taksonomii, co umożliwi ich maszynowy odczyt i analizę – a całe sprawozdanie z działalności będzie sporządzane w formacie XHTML.

Jednolite europejskie standardy

Nowa dyrektywa ma zapewnić, że dane ujawniane przez jednostki będą porównywalne i wiarygodne, dzięki zastosowaniu jednolitych europejskich standardów raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju oraz obowiązkowej weryfikacji tych danych. Nowa sprawozdawczość ma pozwolić jednostkom na łatwiejszy dostęp do pozyskania finansowania na rynku, na którym tworzy się silny trend tzw. zrównoważonego finansowania. Instytucje finansowe powinny przy ocenie jednostek bazować na nowej sprawozdawczości nt. zrównoważonego rozwoju, a to powinno zmniejszyć obciążenia administracyjne dla jednostek, które w przeciwnym razie musiałyby dostarczać szereg danych w odpowiedzi na indywidualne zapytania banków i innych uczestników rynku.

Tekst kompromisowy Rady uwzględnia większość uwag zgłaszanych przez Polskę w ramach prac nad dyrektywą i zgodnych z przyjętym w czerwcu 2021 r. stanowiskiem rządu w tej sprawie. Wypracowany tekst kompromisowy jest podstawą do podjęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim, który współdecyduje w tym zakresie.