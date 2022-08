Nowy prezes Maczfit Foods. Wcześniej był szefem firmy Hortex

Założyciel i twórca firmy, Maciej Lubiak, od 1 sierpnia 2022 roku obejmie stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Maczfit Foods.

Na stanowisku prezesa zarządu zastąpi go Paweł Gurgul, który zdobywał doświadczenie w firmach takich jak Hortex, PepsiCo Polska, a także Mondelēz.

Oddaję stery w ręce człowieka, w którego rekrutację osobiście się zaangażowałem. Wierzę, że Paweł Gurgul utrzyma odpowiednie tempo rozwoju firmy, wnosząc do niej wiele nieszablonowych rozwiązań. Maczfit niezmiennie pozostaje liderem branży diet pudełkowych i nic nie wskazuje na to, że może się to zmienić. Marka ma jeszcze wiele do zaprezentowania – mówi Maciej Lubiak.

Kim jest Paweł Gurgul

Paweł Gurgul pełnił stanowisko prezesa Grupy Hortex od 1 czerwca 2018 roku do lipca 2022 roku. Wcześniej pracował 6 lat w firmie PepsiCo Polska, pełniąc przez 3 ostatnie lata rolę prezesa i szefa zarządu firmy. Swoje zawodowe doświadczenie zdobywał także w firmie Mondelēz, gdzie pracował przez 10 lat.



Założony w 2015 roku Maczfit jest liderem cateringu dietetycznego w Polsce.