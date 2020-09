Nowy program lojalnościowy sieci Netto

Netto buduje relacje z klientami, fot. mat. pras.

7 września, w sklepach dyskontu rusza kolejna akcja lojalnościowa, zatytułowana „Mistrzowska akcja w Netto”. Nowa odsłona programu skierowana jest do klientów poszukujących kulinarnych inspiracji. W zamian za zakupy, otrzymają oni rabat na wysokiej jakości garnki i patelnie marki MasterChef.

W zamian za regularne zakupy, od 7 września do 24 grudnia 2020 r., klienci sieci otrzymają nawet do 67 proc. rabatu na wybrany asortyment z kuchennej kolekcji MasterChef. Zasady akcji są bardzo proste – każde wydane 25 zł upoważnia do odebrania jednej naklejki. Aby uzyskać zniżkę na wybrany produkt, należy zebrać 10 naklejek.



- Naszym celem jest budowanie trwałych relacji z klientami w oparciu o ich aspiracje i wartości – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – Dlatego już po raz kolejny organizujemy akcję, dzięki której lojalni klienci Netto, mogą w prosty sposób nabyć jakościowe produkty ekskluzywnych marek – dodaje.



Nowy program lojalnościowy wspierać będzie kampania reklamowa „Mistrzowska akcja w Netto”. To kontynuacja historii bohaterów, którzy występowali w poprzednich odsłonach programu, w ramach platformy komunikacyjnej #TatoWie. Tym razem, wspólnie z zaproszonym do projektu kucharzem Mateuszem „Surferem” Zielonką, zwycięzcą szóstej edycji programu MasterChef, wystąpią w spotach reklamowych, a także w serii filmów poradnikowych. Akcja promocyjna będzie wspierana przez szeroko zakrojoną kampanię w internecie, prowadzoną między innymi w kanałach YouTube, Facebook, TikTok i VOD. Za kreację oraz produkcję odpowiada agencja Brand New Heaven.

W ofercie marki MasterChef dostępny jest szeroki wybór naczyń w różnych rozmiarach, m.in.: nieprzywierające patelnie, stalowe garnki i rondelek, a także nakładka do gotowania na parze. Charakteryzujące się wysmakowanym wyglądem i funkcjonalnością, pozwolą na osiągnięcie mistrzostwa w kulinarnych wyzwaniach. Kolekcja, która została wykonana z niezwykłą starannością, znajdzie uznanie nawet wśród najbardziej wymagających klientów.