Nowy rekord Biedronki. Jest się czym chwalić

Biedronka umożliwiła swoim pracownikom przeprowadzenie specjalistycznych badań krwi o wartości ponad 600 zł.

Dodatkowo pracownicy mogli zrobić badania USG oraz skonsultować się ze specjalistami.

Pakiety zdrowotne dla pracowników Biedronki

Najnowsza odsłona trwającego już od 17 lat programu „Razem zadbajmy o zdrowie” pobiła rekord frekwencji. W akcji wzięło udział ponad 33 000 pracowników. W ramach profilaktyki zdrowotnej do końca sierpnia br. pracownicy mogli wykonać badania krwi o rynkowej wartości ponad 600 zł (każdy pakiet). Zostały skonstruowane przez ekspertów, a ich założeniem było opracowanie pakietu, który kompleksowo pozwoliłby na ocenę stanu zdrowia. Badania, zróżnicowane dla kobiet i mężczyzn, zawierały m.in. morfologię, oznaczenie poziomu cukru i witaminy D, pakiet hormonalny i onkologiczny pozwalający na badanie markerów nowotworowych. W tym roku akcja została zrealizowana wspólnie z firmą uPacjenta. Wszyscy uprawnieni pracownicy, w tym załogi sklepów, mieli możliwość odbioru vouchera, by badanie krwi wykonać w wybranym punkcie diagnostycznym zlokalizowanym na terenie całej Polski. Natomiast pracownicy biur i centrów dystrybucyjnych mogli wykonać badania w miejscu świadczenia pracy.



- Jako największy pracodawca w Polsce pragniemy wesprzeć ponad 80 tysięcy naszych pracowników w całej Polsce. Od lat dokładamy starań, aby promować wśród nich zdrowy styl życia, przykładając szczególną uwagę do znaczenia badań profilaktycznych. W tym roku odnieśliśmy ogromny sukces - ponad 33 tysięcy naszych pracowników skorzystało z przygotowanej przez nas bogatej oferty badań. Jako jedyni na rynku na tak dużą skalę przeprowadziliśmy w zespole Biedronki akcję bezpłatnych badań krwi, które obejmowały m.in. markery nowotworowe. Jesteśmy dumni z naszych pracowników, którzy tak licznie wzięli udział w naszej akcji, pokazując, że doskonale rozumieją, jak ważnym elementem dbania o zdrowie i dobre samopoczucie są regularne badania - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny, członek zarządu w sieci Biedronka

O tym, jak wielką wagę przykłada Biedronka do działań prozdrowotnych oraz co bierze pod uwagę największy pracodawca w Polsce, tworząc programy benefitowe, mówił Jarosław Sobczyk w trakcie panelu „Zdrowie Pracowników kapitałem Pracodawcy” w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wyzwania, przed jakimi stoi polski system ochrony zdrowia, m.in. spadek dostępności lekarzy i długie terminy oczekiwania sprawiają, że tego rodzaju inicjatywy, jak program „Razem zadbajmy o zdrowie”, cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników. Bo często tylko dzięki tego rodzaju działaniom w miejscu pracy mają oni szansę na realną profilaktykę zdrowotną.

Dodatkowo w ramach tegorocznej edycji programu w kilkunastu lokalizacjach (centrach dystrybucyjnych i biurach) zorganizowano Dni Zdrowia, podczas których pracownicy mogli skorzystać z konsultacji z dermatologiem, dietetykiem, pielęgniarką, pielęgniarką onkologiczną oraz wykonać badanie USG.

Biedronka to największy pracodawca w Polsce

W ramach benefitów zdrowotnych firma umożliwia m.in. prywatną opiekę medyczną, profilaktykę zdrowotną w ramach programu „Razem zadbajmy o zdrowie”, Kartę Multisport, ubezpieczenie na życie oraz turystyczne, wsparcie w chorobie, czy dofinansowanie do rehabilitacji lub sprzętu specjalistycznego dla dzieci z niepełnosprawnością. Łącznie w 2022 r. Biedronka przeznaczyła na programy socjalne 143 mln zł.

Firma szczególną opieką obejmuje też swoich pracowników pochodzenia ukraińskiego. Pod koniec lutego 2022 roku we współpracy z Grupą Lux Med sieć uruchomiła infolinię w języku ukraińskim. Z infolinii mogli skorzystać pracownicy borykający się z różnymi problemami oraz poszukujący wsparcia odpowiednich specjalistów, na przykład psychologów, którzy wyjaśniali m.in., jak rozmawiać z dziećmi o wojnie i jak radzić sobie ze związanym z nią stresem.