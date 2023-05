Nowy system aplikowania do pracy w Biedronce

Biedronka należy do Grupy Jeronimo Martins, która zatrudnia łącznie ponad 115 tys. pracowników. W Polsce działa od 1995 roku.

Biedronka zatrudnia ponad 83 tys. pracowników. W 2022 roku na podwyżki pensji wydała 36 mln euro a na nagrody 187 mln euro.

- Niedawno wdrożyliśmy nowy sposób aplikowania do Biedronki – przed wysłaniem dokumentów nasz system poprosi Cię o założenie konta, do którego potrzebujesz adresu e-mailowego. Dzięki temu rozwiązaniu Twoje aplikacje będą zapisane i widoczne dla Ciebie przez cały okres trwania procesu rekrutacyjnego, a także – włączając odpowiedni alert – będziesz na bieżąco z aktualnymi ofertami pracy.Sprawdź nasze oferty pracy i dołącz do Biedronki - informuje sieć przyszłych pracowników.

Biedronka szuka prawie 1500 osób do pracy w sklepach

Biedronka szuka obecnie 1470 pracowników do pracy w swoich sklepach. Od stycznia 2023 r. wynagrodzenie na stanowisku Sprzedawcy Kasjera wynosi 3950 – 4590 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy. W Biedronce można pracować również na stanowisku Pracownika Sklepu lub Kasjera – wynagrodzenie pracowników na tych stanowiskach waha się w granicach 3900 – 4440 zł brutto miesięcznie na początek, ze względu na okrojony zakres obowiązków.

Zarobki w Biedronce obejmują:

płacę zasadniczą,

nagrodę za obecność,

miesięczną premię, zależną od poziomu realizacji budżetu i procedur operacyjnych.

Zatrudnieni mogą liczyć również na:

Wypłatę dodatków za wszystkie przepracowane nadgodziny, godziny nocne oraz dodatku za pranie odzieży roboczej.

Nagrodę roczną – w 2022 roku wyniosła ona 2800 zł brutto.

Podwyżki stażowe po roku oraz po 3 latach pracy. Inne świadczenia finansowe, min. 2 raz w ciągu roku, w postaci e-kodów czy voucherów.

Ponad 20 programów wsparcia dla pracowników i ich rodzin (paczki świąteczne, wyprawki dla noworodków, wyprawki dla pierwszaków, kolonie letnie i obozy językowe dla dzieci, pożyczki, zapomogi i wiele innych).

Biedronka chce otworzyć 130-150 sklepów

Przypomnijmy, sieć Biedronka otworzyła w pierwszym kwartale br. 17 sklepów (9 nowych sklepów netto) i przebudowała 76 placówek. Na koniec marca miała łącznie 3.404 sklepy.

Biedronka planuje dodać do portfolio w tym roku 130-150 lokalizacji i przeprowadzić modernizację ok. 350 sklepów.