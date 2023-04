Nowy szef Marsa: "zysk i misja wzajemnie się nie wykluczają"

Nowy CEO Marsa, Poul Weihrauch, poruszył wiele istotnych i ważnych tematów związanych m.in. ze zrównoważonym rozwojem, inwestycjami, wpływem przemysłu na środowisko i działaniami jakie Mars podejmuje, aby wzrost gospodarczy i ochrona planety szły w parze.

Zero emisji netto do 2050 roku

CEO firmy Mars przyznaje, że przemysł spożywczy ma duży wpływ na środowisko. Podkreśla, że duże firmy mają mnóstwo możliwości, aby przeciwdziałać zmianom klimatu.

- Dla Marsa to jest ważny obszar rozwoju i chcemy być znani z tego, że naprawdę zmieniamy rzeczywistość, a nie tylko o tym mówimy - stwierdził Poul Weihrauch w wywiadzie udzielonym w Paryżu, opublikowanym przez Yahoo.com. - Nie wierzymy, że zysk i misja wzajemnie się wykluczają. One mogą się uzupełniać. Jeśli nie stworzysz zdrowej firmy, to nic nie zmienisz - dodał.

Opowiedział też o tym, że firma Mars dąży do osiągnięcia celu zerowej emisji netto do 2050 roku. Inwestycje firmy obejmują też wykorzystanie prądu z energii wiatrowej w klinikach weterynaryjnych, zapewnienie bardziej zrównoważonych dostaw kakao, czy znalezienie nowych opakowań dla tysięcy produktów.

- Mamy moralny obowiązek inwestowania w te obszary i w rozwiązania niskoemisyjne – stwierdził.

Lepszy świat dla zwierząt

CDP, organizacja non-profit, która śledzi i ocenia zobowiązania klimatyczne firm, dała Marsowi ocenę „A” za wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu w 2022 roku, oraz „A minus” za programy dotyczące lasów, które dotyczą też oleju palmowego. Od 2020 roku firma Mars zainwestowała już 1,1 mld dol. w realizację celu, jakim jest osiągnięcie zerowych emisji netto i planuje podwoić tę kwotę w ciągu trzech następnych lat.

CEO Mars w wywiadzie opowiadał też o misji segmentu Mars Petcare, którą jest ,,tworzenie lepszego świata dla zwierząt". W jego ramach firma prowadzi m.in. kliniki weterynaryjne.

W ramach dużego przedsięwzięcia Mars przejął grupę klinik weterynaryjnych VCA za 9 mld dol. w 2017 roku. Rok później kupił inną firmę zajmującą się opieką nad zwierzętami, europejską AniCura.

Dział opieki nad zwierzętami firmy odpowiada obecnie za 60 proc. całkowitej sprzedaży Marsa, było to nieco poniżej 50 mld dol. w zeszłym roku.