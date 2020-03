Nowy szef rynków regionalnych w CBRE

Główne miasta regionalne w Polsce rozwijają się bardzo dynamicznie we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych. W związku z tym, CBRE mianowało Kamila Tyszkiewicza na stanowisko szefa rynków regionalnych. Jego zadaniem będzie zintegrowanie obszarów biznesowych poza Warszawą.

Silny rozwój miast regionalnych w Polsce obserwujemy w każdym sektorze branży nieruchomości. Rok 2019, po raz pierwszy w historii, główne miasta regionalne zamknęły z większą podażą powierzchni biurowej niż Warszawa. Rozwój sekta magazynowego i handlowego w tych ośrodkach również kwitnie. Co więcej, potrzeby rynku są o wiele większe niż to, co mogą aktualnie zaoferować agencje funkcjonujące na rynku. Firma doradcza CBRE wychodzi naprzeciw tym wymaganiom.

Działalność CBRE obejmuje nie tylko stolicę. Regionalne biura firmy znajdują się w Krakowie, Trójmieście, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu, ale tak naprawdę zasięg działalności to cała Polska, także małe miasta i regiony. Celem powołania Kamila Tyszkiewicza na nowe stanowisko szefa rynków regionalnych było nie tylko zintegrowanie wszystkich linii biznesowych w regionach, ale także stworzenie nowych linii zabezpieczających wszystkie potrzeby rynku oraz klientów CBRE.

- Potencjał, jaki obserwujemy w miastach regionalnych, skłania nas do budowania tam jeszcze silniejszych struktur biznesowych. Chcemy umacniać swoje działania w miejscach, w których potrzebują nas nasi klienci. W regionach chcemy być obecni w każdym segmencie nieruchomości, nie tylko biurowym, ale także handlowym, logistycznym czy hotelowym oraz wielu innych – mówi Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych, CBRE.