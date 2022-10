Nowy zakład PepsiCo stworzy ok. 500 miejsc pracy. Jakie oferty?

Rekrutacja pracowników do zakładu trwa. W nowej fabryce docelowo znajdzie zatrudnienie 500 osób.

Innowacyjne rozwiązania w nowej fabryce PepsiCo

Fabryka koło Środy Śląskiej będzie najbardziej zrównoważonym środowiskowo zakładem produkcyjnym PepsiCo w Europie. Fabrykę będą wyróżniać zastosowane w niej innowacyjne rozwiązania. Cała inwestycja rozłożona jest na dwa etapy i zostanie zrealizowana do 2025 roku. Na terenie budowy pracuje obecnie zespół ok. 300 osób. Od września 2022 r. od strony funkcjonalnej zakładem kieruje Tomasz Bronny.

Nowa fabryka PepsiCo koło Środy Śląskiej przyjęła do pracy już ok. 50 osób, a kolejne 30 zostanie zatrudnionych do końca bieżącego roku. Rok 2023 przyniesie jeszcze więcej rekrutacji – nowy zakład produkcji chipsów zaoferuje 300 miejsc pracy, w tym 170 stanowisk związanych bezpośrednio z produkcją. Będą to m.in. technicy utrzymania ruchu oraz operatorzy maszyn. Działania rekrutacyjne prowadzone są głównie wśród lokalnej społeczności.

Jakich pracowników szuka PepsiCo?

Zespół ds. Pozyskiwania Talentów PepsiCo (Talent Acquisition, TA) skupia się przede wszystkim na budowaniu wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry operatorów i techników w obszarach utrzymania ruchu, produkcji, laboratorium oraz obsługi magazynu. W związku z zaawansowaniem technologicznym procesu produkcji oraz wysoką automatyzacją zakładu do obowiązków obsługi linii produkcyjnych będzie należała zarówno praca manualna, jak i nadzór nad nowoczesnymi maszynami oraz robotami. Praca taka będzie wymagała nowych niestandardowych kompetencji. Zespół TA z sukcesem zrekrutował już osoby na stanowiska wyższego szczebla w nowej fabryce.

− Tak duża i innowacyjna inwestycja jaką jest zakład produkcyjny koło Środy Śląskiej wymaga pełnego zaangażowania całego zespołu HR, w tym szczególnie grupy Pozyskiwania Talentów. Zajmuje się ona pozyskiwaniem talentów, czyli pracowników o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach. W proces doboru pracowników włączyli się także managerowie poszczególnych działów, którzy budują swoje nowe zespoły. – powiedziała Paulina Chojnacka, Kierownik ds. Pozyskiwania Talentów w PepsiCo Polska.

W zakładzie koło Środy Śląskiej na nowych pracowników czeka szereg udogodnień. Z myślą o nich zaprojektowano specjalną strefę biurowo-socjalną, w której mieści się stołówka. W niej będzie można spróbować napoi z portfolio PepsiCo oraz przetestować innowacyjne urządzenie soda stream. Stołówka będzie posiadała zewnętrzny taras, na którym w cieplejsze dni będzie można zjeść posiłek i odpocząć. Do dyspozycji pracowników będą także dedykowane strefy relaksu oraz łazienki z prysznicami. Jeśli chodzi o część biurową architekci zaprojektowali ją w taki sposób, by była jak najbardziej ergonomiczna. Przestrzeń umożliwia formułę pracy preferowaną przez pracowników − oferuje zarówno miejsca do pracy w grupie, pracy kreatywnej, jak i otwartą przestrzeń biurową.

− Pracownicy to największa wartość PepsiCo. Wiemy, że ludzie szukają poczucia bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin, a więc stabilnego zatrudnienia. Jednocześnie ważne jest, by praca była ciekawa i satysfakcjonująca. Współcześnie pracownicy chcą się rozwijać i swoją pracą wpływać na otoczenie oraz produkt końcowy. Chcemy dać im taką możliwość. Praca na każdym ze stanowisk jest ważna z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania nowej fabryki. Zapeniamy także możliwość awansu. Wszyscy nasi pracownicy otrzymują dodatkowe benefity dla siebie i swoich bliskich. – powiedziała Marta Makarewicz, Kierownik Personalny Zakładu Produkcyjnego PepsiCo w Środzie Śląskiej.

Co będzie produkować nowy zakład PepsiCo?

W nowym zakładzie PepsiCo koło Środy Śląskiej z ziemniaków będą produkowane chipsy Lay's, Lay’s Oven Baked, a z kukurydzy nachosy Doritos. Produkty te trafią do ponad 20 europejskich krajów.