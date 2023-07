Nutella kocha Polskę - rusza nowa edycja akcji

Zainteresowanie kampanią w zeszłych edycjach sprawiło, że Nutella® po raz kolejny postanowiła udowodnić, że piękno jest wokół nas i wystarczy tylko się rozejrzeć by je dostrzec. W tym roku Nutella® zaprasza do odwiedzenia 12 lokalizacji - znajdują się wśród nich: Bieszczady, Bałtyk, Mazury, Bydgoszcz, Poznań, Pieskowa Skała, Krasiczyn, Malbork, Słowiński Park Narodowy, Katowice, Lublin i Kanał Elbląski.



Akcja „Nutella® kocha Polskę 2023” startuje już 1 sierpnia i potrwa do 30 września. W tym czasie każdy kto kupi słoik kremu Nutella® z limitowanej edycji może połączyć przyjemne z pożytecznym: poznać bliżej nasz piękny kraj, przetestować lokalne przepisy z różnych części Polski oraz wygrać

voucher turystyczny o wartości 5000 zł, idealny na letnie podróże po Polsce. Codziennie, przez cały czas trwania promocji jedna osoba wygrywa nagrodę główną, a więc do wygrania mamy aż 61 voucherów. Zasady są bardzo proste: wystarczy kupić promocyjny słoik kremu Nutella®, wpisać

kod spod nakrętki na stronie internetowej www.nutella.pl i zdrapać „wirtualną zdrapkę”.