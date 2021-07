Nutri-Score budzi kontrowersje i dzieli branżę spożywczą

- Nutri-Score może zmobilizować producentów do reformulacji produktów, aby podnieść ich oceny w systemie - mówi nam dr inż. Katarzyna Świąder z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

Coraz częściej słychać negatywne opinie na temat Nutri-Score. Część branży oskarża system, że wspiera on produkty wysoko przetworzone.

O opinię na temat Nutri-Score zapytano dr inż. Katarzynę Świąder z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

- Świadomość konsumentów oraz ich zachowania żywieniowe się zmieniają, co szczególnie można zaobserwować w okresie pandemii Covid-19. Konsumenci coraz częściej czytają etykiety produktów, jednak nadal mają trudności z weryfikacją i interpretacją informacji, które się na nich znajdują - dodaje.

Nutri-Score - system, którego oczekują konsumenci?

Badania przeprowadzone przez ABR Sesta w 2020 roku wskazują, że kobiety częściej zwracają uwagę na informacje zawarte na opakowaniu żywności w porównaniu do mężczyzn (69% vs 55%) oraz częściej porównują informacje zamieszczone na opakowaniach (61% vs 46%). Kobiety też chciałyby lepiej rozumieć informacje zawarte na opakowaniach (63% vs 51%). Co skłania do wniosku, że ujednolicony system ułatwiający porównanie produktów pomiędzy kategoriami byłby dla nich dużym ułatwieniem.

Dr inż. Świąder zwraca uwagę, że zgodnie z wymogami określonymi w art. 30–34 rozporządzenia UE nr 1169/2011, każda paczkowana żywność wprowadzana do obrotu w UE i przeznaczona dla konsumentów, musi być opatrzona informacją o wartości odżywczej.

- W celu poprawy jakości konsumenckich wyborów żywieniowych Komisja ma w planach, aby jeszcze przed końcem 2022 r., wprowadzić na szczeblu unijnym zharmonizowany obowiązek oznaczania wartości odżywczej z przodu opakowania i jednym z rozpatrywanych wyborów jest wykorzystanie systemu Nutri-Score - zaznacza.

