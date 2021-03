Nutri-Score kontra Nutrinform, czyli jak etykietować żywność, żeby ludzie dobrze się odżywiali?

Obowiązujący dziś w państwach Unii Europejskiej stan prawny przewiduje, że każda paczkowana żywność wprowadzana do obrotu w UE i przeznaczona dla konsumentów musi być opatrzona informacją o wartości odżywczej tzw. etykietą. Na rynku unijnym istnieje sześć schematów opakowania produktów, ale kilka krajów europejskich przychyla się do wprowadzenia systemu Nutri-Score jako jednolitego i obowiązującego na terenie całej UE.

W debacie zorganizowanej przez Ambasadę Włoch stwierdzono, że system Nutri-Score wzbudza wiele kontrowersji wśród ekspertów. System opiera się na pięciostopniowej skali (od litery A – produkty najbardziej wartościowe, do E – produkty niezdrowe) oceny artykułów spożywczych pod kątem ich jakości oraz wpływu na zdrowie człowieka. Choć system jest prosty, może wprowadzać konsumentów w błąd wykluczając z diety zdrowe i wartościowe produkty. Z analiz Ośrodka Cegielskiego wynika, że stosowanie algorytmu, na którym oparty jest system Nutri-Score prowadzi czasem do paradoksów. - “Wiele wysoko przetworzonych produktów spożywczych uzyskuje często lepsze oceny niż specjały wytwarzane metodami tradycyjnymi. Przykładowo za zdrowsze uznana zostały niektóre napoje gazowane niż oliwa z oliwek. W konsekwencji kształtuje to jednostronne nawyki konsumenckie i przekłada się na dyskryminację producentów artykułów spożywczych, które zostały negatywnie ocenione” – czytamy w analizie.

Jako alternatywę dla powyższego systemu proponowany jest włoski system Nutrinform (tzw. bateria). W tym systemie na etykiecie produktu znajdziemy grafikę baterii, która pokazuje, w ilu procentach dany artykuł spożywczy zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na energię, kwasy tłuszczowe, kwasy tłuszczowe nasycone, cukry i sól. Pozwala to konsumentowi na samodzielną ocenę jakości i walorów produktu oraz decyzję o ewentualnym włączeniu go do codziennej diety.

Sekretem zbilansowanej diety jest właściwe zarządzanie różnorodnością i ilością spożywanych pokarmów, dlatego porcje i informacje o wartościach odżywczych odgrywają ważną rolę. Właściwe odżywianie pozwala zachować dłużej sprawność fizyczną i umysłową.