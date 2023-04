O ile podrożał majonez w ciągu roku? Paragony nie kłamią

O ile podrożał majonez w ciągu ostatniego roku?

– Postanowiliśmy sprawdzić, jak zmieniła się cena majonezu rok do roku. Produkt ten sprzedawany jest w różnych pojemnościach, dlatego w analizie wyodrębniliśmy kilka z nich i przypisaliśmy do nich średnie ceny. Jak pokazały wyniki z ponad kilkudziesięciu tysięcy paragonów, tegoroczna Wielkanoc będzie niestety droższa od poprzedniej – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

W badaniu uwzględnione zostały paragony z datą zakupu od 1 lutego do 28 marca w 2022 i 2023 roku. Co z nich wynika?

Majonez droższy nawet o 41 proc.

Jak się okazuje, im mniejszy majonez, tym... mniejsza podwyżka. Słoik majonezu o pojemnościach 400 lub 410 ml w ciągu jednego roku podrożał z około 6 zł 27 gr do 8 zł 16 gr., wykazując tym samym wzrost o 30 proc. Większą zmianę w cenniku, na niekorzyść konsumentów, odnotowano w przypadku pojemności 500 ml. W ciągu zaledwie jednego roku cena za ten produkt o takie pojemności wzrosła o ponad 40 proc. Jednak z największą podwyżką muszą zmierzyć się osoby, które przed świętami stawiają na duże słoiki majonezu. W 2022 roku 700 ml tego produktu kosztowało średnio 9 zł 69 gr, rok później cena wzrosła do około 13 zł 67 gr. To stanowi aż 41,07 proc. wzrostu.

Majonez - o ile podrożał w ciągu ostatniego roku, fot. mat. pras.

– Na wyższe ceny majonezu wpływ ma wzrost kosztów produkcji, ale nie tylko. Znaczenie mają tutaj także spore podwyżki w cenie jajek czy oleju roślinnego, z których w dużej mierze składa się ten produkt. To wszystko sprawia, że musimy zmierzyć się z większymi wartościami na paragonie za ten sam artykuł spożywczy niż rok wcześniej – tłumaczy Antonina Grzelak.