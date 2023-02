O ile podrożało wyjście do kina i przekąski do filmów?

– Zbliżające się walentynki skłoniły nas do tego, by sprawdzić średnie wartości na paragonach pochodzących z dwóch największych sieci kin w Polsce – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Porównane zostały wyniki z od 1 stycznia do 7 lutego w ciągu ostatnich lat: 2021, 2022 i 2023. O ile zatem podrożała randka w kinie?

W ramach oszczędności: kino bez popcornu

Jak pokazują dane z paragonów, wydatki na jednorazowe wyjście do kina z roku na rok rosną. Jeszcze dwa lata temu za seans na dużym ekranie Polacy wydawali średnio 38,66 zł. Dziś koszty takiej rozrywki to już około 42,37 zł. Co ciekawe, z każdym rokiem maleje średnia liczba pozycji na jednym, “kinowym” paragonie. Może to oznaczać, że Polacy w ramach oszczędności rezygnują z przekąsek oferowanych przez bary w kinach. Warto zaznaczyć, że pomimo cięcia kosztów na smakołykach, nadal wydają więcej niż dwa lata temu.

Ile kosztuje jedno wyjście do kina?, fot. mat. pras.

Ze względu na duże koszty jednorazowego wyjścia do kina, wiele par może zdecydować się na celebrowanie święta zakochanych w domowym zaciszu przy dobrym filmie i przekąskach. Choć tego typu randka może być znacznie tańsza, to także i w tym przypadku musimy liczyć się z większymi wydatkami niż dwa lata temu.

Najpopularniejsze przekąski do filmu – o ile droższe w tym roku?

Trudno wyobrazić sobie wieczór filmowy we dwoje bez przekąsek. Te najczęściej wybierane trafiły pod lupę ekspertów.



- Wyłoniliśmy najpopularniejsze marki z poszczególnych kategorii i porównaliśmy ich ceny rok do roku. W ten sposób sprawdziliśmy, o ile realnie podrożały konkretne produkty. Jak się okazało, niewielkie wahnięcia w cenach przyniósł nam styczeń 2022 roku, jednak największe podwyżki ufundował nam ostatni rok. Za wszystkie ujęte w badaniu produkty w tym roku zapłacimy niemal 13 zł więcej niż dwa lata temu – informuje Antonina Grzelak.

Podwyżki zagwarantowały nam w tym roku lody w dużych, litrowych pojemnikach: ponad 6 zł różnicy względem 2021 roku. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się ser typu camembert, którego cena w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła o 1,78 zł. Podwyżki powyżej 1 zł odnotowało w przypadku kabanosów oraz nachosów, o 96 groszy droższe jest w tym roku winogrono, o 51 groszy wrosła cena małych paczek chipsów paprykowych oraz popcornu. Zaskakująca jest natomiast pozycja paluszków, które staniały o 4 grosze w porównaniu z 2021 rokiem.