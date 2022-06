OBI z drugim marketem w Częstochowie

Niespełna 2 km od pierwszego sklepu OBI otwiera się drugi tej samej sieci. Wszystko za sprawą dużego zainteresowania ofertą ogrodowo – remontową częstochowian. Nowy sklep wyróżnia się najnowocześniejszą Strefą Projektowania wraz z show roomem, prezentującym rozwiązania dla Kuchni i Łazienek w wielu różnych stylach aranżacyjnych.

Nowy sklep OBI to 35 tys. produktów rozmieszczonych na 7,5 tys. mkw. powierzchni sprzedaży. To również nowe ułatwienia i dostęp do urozmaiconej i szerokiej gamy usług. Pomoc w zakresie usług remontowych, serwisu hydraulicznego czy montażu klimatyzacji to tylko niektóre z długiej listy poszukiwanych usług na rynku - dostępnych w OBI od ręki. Szeroką gamę usług uzupełnia stolarnia OBI. Łącznie OBI w M1 zatrudniło 110 osób.