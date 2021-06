Obiekty handlowe, targi, siłownie z nowym limitem uczestników - 1 osoba na 10 mkw.

Rząd luzuje obostzrenia na wakacje, fot. Shutterstock

Od 26 czerwca siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw z nowym limitem uczestników - 1 osoba na 10 mkw. Wcześniej była to 1 osoba na 15 mkw.

Od tego samego dnia koncerty i inne wydarzenia na obiektach sportowych będą się odbywać z limitem 50 proc. zajętych miejsc. Obłożenie hoteli będzie mogło wynosić 75 proc. - do tego limitu nie będą wliczane zorganizowane grupy dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia. Zaszczepieni nie wliczają się do tych limitów. Brak limitów nie dotyczy natomiast ozdrowieńców. W restauracjach obowiązywał limit co drugi stolik - zwiększy się on do 75 proc.

Grafika za KPRM/Twitter

Przeczytaj także: Podczas pandemii koronawirusa spadła produkcja plastiku na świecie

Dyskoteki zostaną otwarte z limitemem 150 osób na lokal. Do limitu nie będą się wliczały osoby zaszczepione. W lunaparkach od 26 czerwca również wchodzi limit 75 proc. obłożenia wyliczanego na podstawie powierzchni. Limit zajętych miejsc w kinach i teatrach od 26 czerwca wzrośnie do 75 proc.

- Już od 13 czerwca chcemy wprowadzić pewne zmiany, a od 26 czerwca kolejne, które będą obowiązywały przez całe wakacje, czyli przez lipiec i sierpień - mówił premier.

Przeczytaj także: Inditex ze sprzedażą o milion euro niższą niż w 2019 roku

Od 13 czerwca dozwolona będzie sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach, na koncertach i w innych instytucjach kultury i rozrywki.

W świątyniach będzie mogło być maksymalnie 50 proc. obłożenia. Limit nie obejmuje osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

- Dane, które do nas spływają codziennie, są lepsze. Ale pandemia może jeszcze tu i ówdzie wybuchać. Przykładem jest to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii czy Francji - dodał.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że każdego dnia przybywa zaszczepionych Polaków. - Łącznie wykonaliśmy ponad 23 mln szczepień - wskazał.

- Pandemia niestety się nie zakończyła. Mamy wciąż do czynienia z niebezpiecznymi mutacjami. Proszę o przestrzeganie zasad sanitarnych i szczepienie się, ponieważ coraz więcej krajów Europy wdraża certyfikacje umożliwiającą łatwiejsze przemieszczanie się - dodał premier.

Premier zapowiedział też, że otwarty zostanie Stadion Narodowy - dla strefy kibica w związku z Euro 2020.

- Nasza ścieżka luzowania obostrzeń nie prowadzi do zwiększenia liczby zakażeń. Średnia liczba zakażeń na 100 tys. spadła poniżej jednego. Tak dobrych danych nie było od roku - wskazał minister zdrowia, Adam Niedzielski.

- Razem z premierem uznajemy, że największym zagrożeniem są nowe mutacje. Dlatego w tej chwili wszystkie środki kierujemy na badanie, z jakim wariantem wirusa mamy do czynienia. Badamy kilka tysięcy próbek tygodniowo. To jest w tej chwili priorytet walki epidemicznej - mówił Adam Niedzielski.

Dodał, że w rezerwie pozostanie 10 tys. łóżek covidowych.

- Certyfikaty covidowe będą bardzo ułatwiały podróżowanie. Szczepienie jest elementem, który na stałe zwalnia nas z obowiązku testowania się czy udowadniania, że jest się ozdrowieńcem. Niebawem uruchomiona zostanie akcja telefonowania do osób niezaszczepionych - powiedział minister zdrowia.