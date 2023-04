Obiekty Stop Shop i Vivo! mają nowego asset managera

Ewa Spychalska posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu obiektami handlowymi.

Do warszawskiego zespołu CPI Property Group dołączyła z Neinver Polska, gdzie przez ostatnich 5 lat pełniła stanowisko International Retail Managera. Do jej zadań należało zbudowanie i utrzymanie silnych relacji z kluczowymi najemcami w placówkach handlowych grupy oraz zarządzanie sprzedażą i maksymalizacja wyników w Europie północnej. Jako asset manager oraz center manager odpowiadała za działalność operacyjną oraz utrzymanie wartości nieruchomości w Galerii Malta i Galerii Katowickiej (w strukturach Neinver Polska), Galerii Wisła (Cream / Caleum Development) oraz na stanowisku Retail Operations Director dla Outlet Center Retail Management. Jest absolwentką skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów MBA w poznańskiej Wyższej Szkole Bankowości i Helsinki School of Economics.

Parki handlowe pod wodzą Ewy Spychalskiej

Do jej zadań w CPI Property Group należy odpowiedzialność za rozwój oraz stałe ponoszenie wartości parków handlowych STOP SHOP oraz centrów handlowych sieci Vivo! w Polsce.

„Obiekty retail w naszym portfolio to lokalne centra i parki handlowe. Ta formuła jest niezwykle ceniona zarówno przez najemców, jak i klientów. W wielu mniejszych miejscowościach stanowi destynację handlową pierwszego wyboru. Jestem więc przekonana, że ogromne doświadczenie Ewy w zakresie zarządzania i pomnażania wartości przede wszystkim obiektów handlowych

w regionach oraz umiejętność budowania długotrwałych relacji z najemcami przełożą się na ich jeszcze większą popularność, a co za tym idzie – wartość naszego portfela” – podkreśla Beata Krawczyk, Head of Asset Management Retail w CPI Property Group Polska.

Obecnie CPIPG w Polsce zarządza 23 obiektami, zlokalizowanymi w 20 regionalnych miastach. Na portfel składają się dwie sieci parków handlowych – STOP SHOP (11 obiektów) i CityMarket (6 obiektów), sieć 4 centrów handlowych Vivo!, dwie niezależne galerie handlowe oraz powierzchnie komercyjne w warszawskich biurowcach. Łączna powierzchnia obiektów wynosi ponad 272 tys. mkw, a ich wartość przekracza 430 mln EUR.