Obostrzenia: Rząd przyspiesza otwieranie kin i siłowni

Rząd łagodzi obostrzenia, fot. shutterstock

Przyśpieszamy otwarcie kin, teatrów, instytucji kultury o jeden tydzień w reżimie sanitarnym - zapowiedział Mateusz Morawiecki. Premier ogłosił także, że 28 maja kluby fitness, siłownie, solaria będą działać w reżimie sanitarnym.

Dane epidemiczne w ostatnim czasie są zadowalające. Spada liczba zakażeń COVID-19 oraz osób przebywających w szpitalach. Obecna sytuacja pozwala na powolne odmrażanie gospodarki i powrót do normalności.

Harmonogram na kolejne dni maja

15 maja 2021 (sobota)

Zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze.

Transport zbiorowy

100 proc. liczby miejsc siedzących lub

50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)

Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu)

dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu

maks. 50-procentowe obłożenie

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu

z zachowaniem reżimu sanitarnego

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych

nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich

reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport

obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności

zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób

21 maja 2021 (piątek)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie

obłożenie 50%

reżim sanitarny, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki

uczestnicy nie mogą spożywać napojów lub posiłków

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury w pomieszczeniach

wznowienie działalności z zachowaniem reżimu sanitarnego