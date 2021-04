Obostrzenia utrzymane także na majówkę?

Jak wynika z informacji money.pl, większość obostrzeń będzie utrzymana na dodatkowe 2 tygodnie, w tym na czas majówki. Najbardziej prawdopodobne jest otwarcie żłobków i przedszkoli oraz szkół dla klas I - III. W kwestii szkół możliwy jest wariant otwarcia tylko w niektórych regionach.

Jak wynika z informacji money.pl, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia wstępnie planują konferencję "obostrzeniową" na najbliższą środę.



Ostatecznie decyzje jeszcze nie zapadły, ale najprawdopodobniej większość obostrzeń będzie utrzymana i to do okresu po majówce, czyli na dodatkowe 2 tygodnie. A to oznacza, że nowości - czyli otwarte nowe miejsca - mogą się pojawić najwcześniej po 3 maja.



Ci, którzy liczą na otwarte hotele i restauracje wraz z pierwszymi wiosennymi dniami, mogą się przeliczyć. Na liście "do otwierania" te miejsca są niestety na końcu. Niemal przesądzone jest też, że część biznesów usługowych również pozostanie zamknięta na dodatkowy okres.

Więcej na money.pl