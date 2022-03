Obowiązek integracji kas online z terminalami płatniczymi odroczony

Kogo dotyczą regulacje?

Obowiązek połączenia kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym wynika z art. 19a ust. 3 prawa przedsiębiorców i dotyczy wyłącznie kas online, czyli kas umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Co istotne, obowiązek ten nie dotyczy użytkowników kas fiskalnych offline (które nie łączą się z bazą administracji skarbowej) oraz podatników korzystających w sprzedaży z systemów POS (Point of Sale), do których podłącza się drukarkę fiskalną.

Kary za brak integracji

- Na przedsiębiorcach, którzy nie zastosują się do obowiązku połączenia kasy online z terminalem w przewidzianym na to terminie ciążyło widmo kary w wysokości 5 tys. złotych – mówi Szymon Kwasigroch z Systim.pl. Jak twierdzi ekspert, dotkliwe kary wynikają z art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT o następującej treści: „W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 złotych".

Ministerstwo pracuje nad nowym terminem

Okazuje się jednak, że przedsiębiorcy mogą spać spokojnie. - Kilka dni temu Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi wprowadzenie obowiązku integracji kas online z terminalami płatniczymi. Prawdopodobny termin wprowadzenia przepisów Ministerstwo Finansów przewiduje na 1 stycznia 2025 roku – dodaje Szymon Kwasigroch. Co ważne, przesunięto już stosowanie kar administracyjnych w wysokości 5 tys. złotych wobec przedsiębiorców, którzy nie zapewnią integracji posiadanych kas online z terminalami płatniczymi.

Współpraca z przedsiębiorcami

Skąd decyzja o odroczeniu terminu? Ministerstwo Finansów tłumaczy się wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy wielokrotnie sygnalizowali problemy techniczne w trakcie procesu integracji kas z terminalami. Aktualnie MF blisko współpracuje z biznesem, w tym z przedstawicielami rynku urządzeń płatniczych, w celu ustalenia zastępczego obowiązku raportowania informacji o płatnościach bezgotówkowych.