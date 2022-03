Obroty w małych sklepach po wybuchu wojny wzrosły o 3 proc.

Powodem zwiększenia obrotów w lutym były wysokie temperatury i brak obostrzeń.

Obroty wzrosły szczególnie w ostatnim tygodniu lutego - z tygodnia na tydzień zwiększyły się o ponad 3%. Największe wzrosty odnotowano w województwach graniczących z Ukrainą.

Czynnikiem, który mocno przyczynia się do wzrostu wartości sprzedaży w sklepach małoformatowych, są wciąż rosnące ceny wielu kategorii produktowych.

Wysokie, jak na luty, temperatury, szczególnie w połowie miesiąca, a także brak obostrzeń związanych z pandemią sprzyjały wychodzeniu z domu i robienia zakupów w pobliskich sklepach, dlatego liczba transakcji dokonywanych w sklepach małego formatu była wyższa niż przed rokiem.

Wyraźne wzrosty sprzedaży odnotowano w ostatnim tygodniu lutego, kiedy klienci zaniepokojeni doniesieniami z Ukrainy zaczęli robić zakupy w celu uzupełnienia domowych zapasów, a później także by wziąć udział w zbiórkach żywności i pomóc uchodźcom. W ostatnim tygodniu lutego wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych wzrosła z tygodnia na tydzień o ponad 3%, największe wzrosty odnotowano w województwach graniczących z Ukrainą (łącznie wartość sprzedaż w sklepach małego formatu w województwach lubelskim i podkarpackim wzrosła w porównaniu z przedostatnim tygodniem lutego o prawie 7%). W tym czasie znacząco zwiększyła się sprzedaż żywności o długim terminie przydatności do spożycia (jak np. kasze, ryż, makaron, konserwy), środków higieny, a także produktów dla dzieci (m.in. pieluch i mleka w proszku).

Czynnikiem, który mocno przyczynia się do wzrostu wartości sprzedaży w sklepach małoformatowych, są wciąż rosnące ceny wielu kategorii produktowych. Wraz z początkiem lutego na szereg produktów wprowadzona została zerowa stawka VAT - przyczyniło się do chwilowego spadku cen w porównaniu ze styczniem br., jednak już pod koniec lutego ceny wielu produktów wróciły do poziomu z grudnia czy stycznia. W ujęciu rdr ceny za litr oleju wzrosły o 46% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, za kostkę masła klienci sklepów małoformatowych w lutym 2022 r. musieli zapłacić o 45% więcej, natomiast ceny za kg cukru wzrosły o 23%. Znacznie wyższe niż przed rokiem ceny odnotowano też dla produktów mlecznych, zbożowych (jak np. mąki i kasze), a także kawy mielonej. Wszystkie te kategorie odnotowały wzrosty w ujęciu wartościowym, jednak w przeliczeniu na liczbę opakowań lub litry czy kilogramy ich sprzedaż w sklepach małoformatowych była niższa niż przed rokiem.