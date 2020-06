Obsługują Zalando i eobuwie.pl. Otwierają biuro w Polsce

fot. logo Adyen

Adyen, platforma płatnicza o rocznym obrocie 239,6 mld euro, wchodzi na polski rynek. Wśród jej klientów w Polsce znajduje się m.in. Booksy, eobuwie, Bolt oraz Cinkciarz. Firma została założona w 2006 roku, ma ponad 22 biura na świecie i umożliwia firmom zarządzanie płatnościami globalnie. Adyen zawarło niedawno strategiczne partnerstwo z firmą BLIK.

Decyzja o utworzeniu polskiego oddziału w Warszawie jest odpowiedzią na rosnący potencjał rynku e-commerce w Polsce.

„Rozwój obecności lokalnej w Warszawie jest bardzo ważnym krokiem w naszej strategii upraszczania i przyspieszania globalnych płatności w tej części Europy” - mówi Pieter van der Does, współzałożyciel i CEO Adyen. „Polska ma niezwykle dynamiczny rynek handlu i usług cyfrowych, o czym świadczy popularność platform i technologii, z którymi już współpracujemy i to, jak dobrze są one odbierane przez klientów” - mówi Pieter van der Does, współzałożyciel i prezes zarządu Adyen.



- Aby sprawnie obsługiwać transgraniczne płatności kartami kredytowymi, eobuwie wybrało Adyen jako jednego z naszych partnerów. Mamy dobrą konwersję kart zakupowych i świetne customer experience. W najbliższych tygodniach planujemy wdrożenie rozwiązań Adyen w kolejnych krajach” - mówi Mikołaj Wezdecki, dyrektor e-commerce w eobuwie.pl SA.

- Dzięki partnerstwu z Adyen, znacznie łatwiej jest nam zrozumieć charakter i potrzeby naszych klientów w zakresie rozwiązań płatniczych - mówi Marcin Borowiecki, Dyrektor Generalny w Booksy.

„Korzystając z bogatych zasobów danych dostępnych na platformie płatniczej Adyen, firmy mogą realizować prawdziwe scenariusze Unified Commerce, a my widzimy w tym wielki potencjał na polskim rynku. Lokalne firmy z globalnymi ambicjami mogą teraz podążać śladami tytanów, takich jak eBay, McDonald's, Zalando i Spotify, i w mgnieniu oka otwierać nowe rynki”, podsumowuje Jakub Czerwiński, wiceprezes ds. sprzedaży w Adyen CEE.