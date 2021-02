Obuwniczy e-butik chce pozyskać z crowfundingu 1,68 mln zł na ekspansję

Fot. Adam Kubarski, Akardo

Akardo SA – e-commerce z rzemieślniczym obuwiem – zapowiada uruchomienie nowej, międzynarodowej marki premium – Haka Shoes. Plany ekspansji zakładają również udostępnienie oferty Akardo w Czechach w III kwartale br., a w IV kwartale na Słowacji. W tym celu spółka na przełomie marca oraz kwietnia zamierza drugi raz pozyskać finansowanie w ramach crowdfundingu na Crowdway. Akardo SA celuje w emisję o wartości 1,68 mln złotych.

Spółka zaprojektowała 8 modeli klasycznych butów, szytych rzadko spotykaną w Polsce, metodą blake. Została przygotowana pełna identyfikacja wizualna marki i zakończone zostały wszystkie prace graficzne. Sklep internetowy jest zaprogramowany w 80 proc., a jego start planowany jest do końca kwietnia 2021 roku. Haka Shoes będzie prowadzić sprzedaż na terenie całej Unii Europejskiej, a docelowo globalnie.

- Wzrost liczby zamówień odnotowujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Co więcej, klienci chętnie do nas wracają – 22% z nich dokonało przynajmniej drugiego zakupu, a blisko 8% klientów skorzystało z oferty sklepu minimum 3 razy. Obecnie finalizujemy prace nad zupełnie nową marką obuwia premium, która dostępna w sprzedaży będzie w II kwartale 2021. Haka Shoes od razu będzie oferowana w krajach europejskich. To produkt od początku zaprojektowany z myślą o kliencie międzynarodowym. Docelowo e-sklep będzie działał globalnie. Ponadto po przejściu na nową platformę e-commerce w III kwartale br. buty pod marką Akardo będzie można kupić w Czechach, a pod koniec roku również na Słowacji – mówi Adam Kubarski, prezes Akardo SA.



Akardo SA sprzedaje obuwie wykonywane ręcznie przez lokalnych rzemieślników z okolic Wadowic. Oferuje 650 modeli butów. Spółka obsłużyła w ostatnim roku 13 000 zamówienia na łączną kwotę ponad 4 400 000 zł, a od powstania marki Akardo współpracujący z nią szewcy wyprodukowali ręcznie 55 000 par butów.



Wiosną ubiegłego roku spółka przeprowadziła pierwszą kampanię crowdfundingową, w której zebrała 999 999 zł. Ponad 500 Inwestorów objęło wówczas wszystkie z oferowanych 111 111 akcji.



Akardo SA pozyskało finansowanie z UE na projekt „Stworzenie innowacyjnego sklepu internetowego o zasięgu międzynarodowym wraz z nową marką wysokiej jakości męskiego obuwia produkowanego przez małe zakłady szewskie z okolicy Wadowic”. Jest on realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z PROW na lata 2014–2020. Działanie polega na stworzeniu nowego sklepu internetowego z nową marką obuwia męskiego. Całość kosztów kwalifikowalnych to ponad 200 tys. zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 70%.



Według prognoz portalu Statista do 2023 r. udział przychodów generowanych w Europie w kanałach e-commerce z sektora obuwia ma wzrosnąć do 19,5%. Natomiast w Polsce w 2019 r. 22,0% sprzedaży obuwia było generowane przez sklepy online. Prognozowany jest wzrost tej wartości do poziomu 24,4% w 2023 r.

Akardo pracuje wyłącznie w oparciu o najlepsze i zaufane garbarnie.