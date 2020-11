Ochroniarz z Biedronki zaatakował klienta. Sieć przeprasza

Ochroniarz z Biedronki w Krakowie brutalnie zaatakował jednego z klientów. Zdaniem poszkodowanego, atak miał podłoże ksenofobiczne. Przedstawiciele Biedronki przeprosili za zajście - czytamy na stronie gazeta.pl

Georgij Staniszewski przyszedł do sklepu po kwiaty i słodycze dla 15-letniej siostry, która tego dnia miała urodziny. Mężczyzna zakupił produkty przy kasie, wziął paragon, po czym wyszedł ze sklepu i poszedł w stronę przystanku.

- Byłem już prawie na przystanku, kiedy poczułem trzy mocne uderzenia w plecy. Obróciłem się, zobaczyłem grubego mężczyznę, lat 25, który chwycił mnie za ręce i próbował coś z nimi zrobić - opisał w poście na Facebooku. Mężczyzna dodał, że zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z ochroniarzem. - Po tym jak zrozumiałem, kim jest ten pan, zapytałem się go z charakterystycznym wschodnim akcentem, co się w ogóle tutaj dzieje - powiedział mężczyzna, który następnie został powalony na ziemię. Ochroniarz usiadł mu na plecach i założył kajdanki.

Przeczytaj także: Dyrektor generalny Biedronki pisze list do pracowników sieci

Mężczyzna dodał, że idąc w stronę sklepu, kilkukrotnie mówił ochroniarzowi, że ma paragon.

Całość na stronie gazeta.pl