Od 2 kwietnia sklepy muszą zapewnić klientom rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk

Może portal odniesie się do tego co jest w ustawie czyli że jedno lub drugie a dodatkowo napisze o jakich sklepach mowa bo nie wiadomo czy to nie dotyczy tylko sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. Jeśli już chcecie być poważni i rzetelni a nie tylko bawić się w clickbaity

par. 9 rozporządzenia Rady Ministrów poz. 566



ust.6. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, są obowiązane nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe.



7. W okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.:



1) obiekty handlowe lub usługowe, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1



ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;







Z treści rozporządzenia wynika jednoznacznie, że placówka zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Zapewniając jeden z tych środków zwalnia się z konieczności zapewnienia drugiego środka.



Jeżeli w sklepie jest środek do dezynfekcji rąk placówka handlowe nie musi zapewnić jednorazowych rękawiczek, ale na kliencie ciąży obowiązek używania takich rękawiczek