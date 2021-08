Od 5 września sklepy Kaufland będą otwarte także w niedziele niehandlowe

- W związku z nieustannie rosnącą liczbą placówek otwieranych w niedziele przez konkurencję, sieci handlowe nieprowadzące handlu siedem dni w tygodniu, znajdują się w mniej korzystnej sytuacji oraz są narażone na utratę klientów. Z tego też względu Kaufland, jako jeden z ostatnich uczestników rynku, podjął decyzję o otwarciu wybranych sklepów także w niedziele niehandlowe, począwszy od 05.09. Będą to placówki wyłącznie w miejscowościach, w których konkurencja już prowadzi sprzedaż we wszystkie dni tygodnia. Mamy nadzieję, że zmiana, dzięki której nasi klienci przez cały tydzień będą mieli dostęp do szerokiej oferty produktów, wpłynie pozytywnie na komfort robienia zakupów - mówi nam Maja Szewczyk, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej w Kaufland Polska.

Przypomnijmy, ze pod koniec maja br. spółka Kaufland poinformowała, że wprowadza usługi pocztowe we wszystkich sklepach. Wówczas nie podjęto jednak decyzji o skorzystaniu z wyjątku przewidzianego dla placówek pocztowych i tym samym otwieraniu sklepów w niedziele niehandlowe.

Kaufland ma 228 sklepów w Polsce.