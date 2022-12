Od Coca-Coli po Amazona. Te wyzwania dotyczą każdego uczestnika rynku FMCG

Prowadzenie biznesu w branży FMCG staje się z roku na rok coraz większym wyzwaniem. Nowe regulacje, obowiązki, zakazy i nakazy wsparte „czujnym okiem” organów kontroli powodują, że łatwo o błąd, nawet nieświadomy, skutkujący mniej lub bardziej dotkliwymi sankcjami karnymi, finansowymi lub reputacyjnymi.

8 kluczowych wyzwań dla branży FMCG w Polsce na 2023 rok

Eksperci ze Związku Pracodawców EKO-PAK i kancelarii prawnej Osborne Clarke zidentyfikowali osiem wyzwań, które będą kluczowe dla przyszłości i kierunków dalszego rozwoju branży FMCG w Polsce w 2023 roku.

- Warto wiedzieć co może przynieść regulacyjna przyszłość i zachować ostrożność. W przygotowaniu się na te wyzwania oraz w drodze do ich realizacji ma pomóc niniejsze opracowanie, naświetlając najnowsze, ale także najtrudniejsze regulacje oraz zjawiska, z którymi przedsiębiorcom przyjdzie się zmierzyć w 2023 roku. Niewątpliwą wartością przewodnika jest to, że został napisany we współpracy z praktykami, którzy na co dzień zajmują się opisywanymi tu wyzwaniami oraz ich skutkami dla biznesu - podkreślają autorzy badania.

W opracowaniu wyodrębniono nastepujące punkty:

- rozporządzenie PPWR

- system kaucyjny

- greenwashing

- dyrektywa SUP

- ekoprojektowanie

- tworzywa z recyklingu

- zielona energia

- dyrektywa omnibus

- Szykuje nam się kumulacja wyzwań, które zaistniały w tym samym czasie. Te wyzwania będą się przenikały. Firmy muszą się na nie przygotować nie punktowo, ale horyzontalnie - zapowiadają praktycy rynku.

Sprostać nadchodzącym obowiązkom w zakresie transparentności cenowej

Promocje typu Black Friday, Cyber Monday, okresy świąteczne to dla części konsumentów okresy wzmożonych zakupów. W tych dniach mogą często skorzystać z - atrakcyjnych na pierwszy rzut oka - promocji różnych towarów zarówno w e-sklepach jak i w placówkach stacjonarnych. Niestety elementem praktyk sprzedażowych stają się również manipulacje cenowe. Aby chronić konsumentów prze takimi działaniami prawodawca unijny przyjął Dyrektywę Omnibus. Na dostosowanie się do niej mamy zaledwie...23 dni!

- Od zasady „30 dni” są przewidziane również wyjątki. Przepisy przewidują

zmodyfikowane zasady promowania dla towarów, które ulegają szybkiemu

zepsuciu lub mają krótki termin przydatności. Produkty te wymagają

częstszych obniżek. W przypadku obniżki ceny takiego produktu,

przedsiębiorca będzie musiał przedstawić jego cenę sprzed pierwszego

zastosowania obniżki. W przypadku takich towarów jak np. soki jednodniowe, zasada „30 dni” nie będzie miała zastosowania - zauważa Monika Gaczkowska

Senior Associate, Osborne Clarke.

- Implementacja tzw. Dyrektywy Omnibus w Polsce stawia szereg

wyzwań, które dotkną przedsiębiorców na różnych szczeblach obrotu.

Największe zmiany czekają firmy z branży retail, które już teraz powinny

zacząć weryfikować swoje strategie marketingowe oraz systemy IT

pod kątem pokazywania promocji cenowych czy opinii konsumenckich.

Z kolei producenci głowią się czym właściwie jest tzw. „podwójna jakość” produktów i jak jej unikać. Niestety ogólnikowość przepisów oraz brak jasnych wytycznych nie ułatwia przygotowań do nadchodzących zmian - komentuje

Przemysław Rybicki, Legal Counsel Poland Modelez International

Zweryfikować właściwości wprowadzanych na rynek produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (dyrektywa SUP)

Dyrektywa SUP to dyrektywa unijna przyjęta w czerwcu 2019 r. Celem jest zmniejszenie wpływu poszczególnych produktów tworzyw sztucznych na środowisko poprzez regulacje ograniczające lub utrudniające codzienne korzystanie z tych produktów przez konsumentów.

- Z perspektywy branży FMCG istotne jest to, że ograniczeniami wynikającymi z nowych przepisów będą objęte przede wszystkim jednorazowe opakowania wypełnione gotową do spożycia żywnością lub napojami, lecz także opakowania puste, jedynie dedykowane temu przeznaczeniu. A ponadto sztućce, talerze i m.in. słomki, czyli produkty niebędące opakowaniami, jednak bezpośrednio powiązane z codzienną, szybką konsumpcją. Ostatecznie, ograniczenia dotyczyć będą wybranych artykułów higienicznych czy produktów tytoniowych. Nawet niewielka zawartość tworzywa sztucznego wystarczy, aby dany produkt jednorazowy był objęty regulacją wynikającą z Dyrektywy SUP. Ponadto, chodzi tu o produkty jednorazowego użytku, bez względu na praktyczną możliwość ich ponownego użycia (jak np. popularne butelki plastikowe na napoje, wykorzystywane w praktyce niekiedy po kilka razy) - podkreślają autorzy badania.

- Pomimo braku wdrożenia przepisów krajowych, podejmujemy już działania zmierzające do sprostania obowiązkom wynikającym z Dyrektywy SUP. Proekologiczne podejście do opakowań oraz wspieranie recyklingu to jeden z priorytetów naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030. Stawiamy na zmniejszanie wagi opakowań, szerokie korzystanie z rPET oraz opakowania z recyklingu. Oczekiwanie na ostateczny tekst polskiej ustawy komplikuje planowanie kolejnych działań i wdrażanie związanych z nimi inwestycji. Potrzebujemy wiedzieć, jakie czekają nas obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, aby móc się do nich przygotować. Tym bardziej, że

zmiany wynikające z Dyrektywy SUP dotyczyć będą całego naszego łańcucha dostaw - zauważa Piotr Romańczuk, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska

Grupa Maspex.

Przygotować się do systemu kaucyjnego w Polsce

System kaucyjny to bardzo ważne narzędzie pozwalające zmaksymalizować skuteczność zbiórki wybranych formatów opakowaniowych, a co za tym idzie dynamicznie podnieść osiągane poziomy recyklingu.

- Najważniejszą rzeczą w tym systemie jest to, aby nie zniechęcić konsumentów. System ten musi dobrze działać, bo konsument jest w nim kluczowy. Przedsiębiorcy już muszą się do niego przygotowywać, nie czekać na ustawę. W przypadku Łotwy, która jest krajem o wiele mniejszym od Polski, przygotowywanie się do niego trwało ponad rok - przypominają autorzy badania.

- Najnowsza wersja projektu tzw. ustawy kaucyjnej jest bliska temu, co proponowali sami wprowadzający. Należy tu więc podziękować Ministerstwu, że choć raz w ważnej sprawie posłuchało producentów. Mimo że będzie mogło funkcjonować wiele podmiotów reprezentujących, każdy z nich będzie mógł być utworzony wyłącznie przez wprowadzających napoje w opakowaniach, w formie spółki akcyjnej o wysokim kapitale i działającej w oparciu o formułę not-for-profit. Podmioty te będą też właścicielem zbieranych odpadów. To bardzo korzystne zmiany, wychodzące naprzeciw kluczowym postulatom licznych organizacji gospodarczych. Dużo gorzej przedstawia się jednak sytuacja w kwestii opakowań zwrotnych. Wystarczy spojrzeć na przepis przejściowy w art. 7, który likwiduje formalnie działające dziś systemy kaucyjne (np. na butelkę po piwie). Bezpośrednio przed przystąpieniem do systemu kaucyjnego opisanego w projekcie, wprowadzający nie będzie mógł sprzedawać własnych butelek z kaucją, więc cały wolumen butelki zwrotnej stanie się z mocy tego przepisu szkłem jednorazowym, czyli stłuczką. Ministerstwo bardzo ceni system kaucyjny na piwo, ale chyba zupełnie nie zrozumiało, jakie konsekwencje będą miały przepisy przejściowe dla tego rodzaju opakowania. Mamy nadzieję, że w szczególności ten zapis zostanie zmieniony w toku dalszych prac legislacyjnych - komentuje Krzysztof Baczyński, Prezes zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań EKO-PAK.

Skutecznie identyfikować, monitorować i eliminować ryzyko tzw. greenwashingu

W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorców, także z branży FMCG, chwali się podejmowanymi przez siebie działaniami ukierunkowanymi na poprawę środowiska naturalnego. Produkty na sklepowych półkach coraz częściej są oznaczane jako „ekologiczne”, „przyjazne planecie” czy „zrównoważone”.

O ile troska o środowisko jest zjawiskiem dobrym to wielu z przedsiębiorców może nadużywać twierdzeń o pozytywnym wpływie na środowisko – nierzadko pomijając informacje, które nie pasują do budowanego wizerunku przedsiębiorcy lub marki przyjaznej środowisku. Najczęściej to tzw. nierzetelny marketing ekologiczny, zwany powszechnie greenwashingiem.

- Odpowiednie działania eliminujące ryzyko stwierdzenia greenwashingu warto podjąć już w nadchodzącym roku. Najlepiej działać zanim pojawią się jakiekolwiek oskarżenia o stosowanie greenwashingu ze strony czy to UOKiK czy ekoaktywistów. Wszystko wskazuje na to, że niebawem UOKiK, wzorem swoich europejskich odpowiedników, zajmie się analizami w obszarze greenwashingu (a po implementacji projektowanych zmian do Dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych zostanie do tego zmuszony). Warto przygotować się na odparcie ewentualnych zarzutów UOKiK o wprowadzanie konsumentów w błąd co do środowiskowych właściwości naszych produktów czy naszej prośrodowiskowej działalności. Poza tym pojawienie się oskarżeń o greenwashing – niekoniecznie związanych z wszczęciem formalnego postępowania przez organy – to duża strata wizerunkowa dla przedsiębiorcy. Pozbycie się łatki „greenwasher’a” i odbudowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy jako dbającego o środowisko może okazać się zadaniem zarówno czasochłonnym jak i kosztownym – w praktyce zapewne dużo kosztowniejszym niż zapewnienie odpowiedniego compliance anty-greenwashingowego. Podobnie oskarżenia o „ekościemę” mogą odbić się negatywnie na relacjach z kontrahentami (zwłaszcza tymi raportującymi dane związane z ESG), którzy nie będą chcieli mieć w swoim łańcuchu wartości podmiotów (potencjalnie nawet) manipulujących danymi o swoim wpływie na środowisko. Dlatego warto działać już teraz, zgodnie z dobrą zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć - podkreśla Sylwia Uziębło-Kowalska, Senior Associate Osborne Clarke.

Pozyskać recyklat, czyli skorzystać z nowej regulacji dotyczącej tworzyw sztucznych z recyklingu do kontaktu z żywnością.

Materiały i wyroby stworzone częściowo lub w całości z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu używane są już przez nas niemal codziennie. Kolejne zmiany regulacyjne zmierzają do tego, aby zawartość recyklatów w nowych opakowaniach i produktach była coraz wyższa, a ich używanie bezpieczniejsze dla zdrowia człowieka i mniej szkodliwe dla środowiska.

- Prowadzenie procesu recyklingu opartego na technologii recyklingu mechanicznego pokonsumenckiego PET wymaga użycia odpadów o wysokiej jakości. Surowiec muszą stanowić wyłącznie odpady pokonsumenckie PET zawierające maksymalnie 5% materiałów i wyrobów, które były wykorzystywane do kontaktu z materiałami lub substancjami niewchodzącymi w kontakt z żywnością. Selektywna zbiórka odpadów nie stanowi źródła takiego surowca, z uwagi na niejednolitość zbieranych odpadów oraz występujące zanieczyszczenia. Odpowiedzią na zapotrzebowanie na wysokiej jakości surowiec do przetworzenia w instalacji do recyklingu jest m.in. zbiórka odpadów opakowaniowych w ramach systemu kaucyjnego. Taki mechanizm zapewnia strumień odpadów odpowiedniej jakości, który nie musi być dodatkowo segregowany i – co do zasady – od razu może zostać przekazany podmiotowi zajmującemu się recyklingiem - komentuje Małgorzata Dębicka, Senior Associate Osborne Clarke.

Wdrożyć zasady ekoprojektowania

Ekoprojektowanie (ecodesign) to bardzo złożone podejście do projektowania produktów, w tym opakowań, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w całym cyklu życia oraz w całym łańcuchu wartości. To nowe podejście, wskazane przez Komisję Europejską, która 30 marca 2022 roku przedstawiła do konsultacji pakiet powiązanych ze sobą inicjatyw dotyczących zrównoważonych produktów.

Jednym z kluczowych elementów pakietu jest wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów. Celem przyszłych regulacji jest wspieranie i przyspieszenie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez nałożenie na przedsiębiorców ram związanych z projektowaniem z myślą o oszczędzaniu surowców oraz ich późniejszemu zawracaniu do obiegu. Głównym celem tej inicjatywy jest zatem ograniczenie negatywnego oddziaływania produktów na środowisko oraz poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego, przy jednoczesnym wykorzystaniu efektywnych rozwiązań cyfrowych.

- Ważnym aspektem jest także dostosowywanie wykorzystywanego materiału oraz wielkości opakowania do zawartości, by uniknąć nadmiernego pakowania. Podczas projektowania warto sięgać po analizy śladu węglowego dla poszczególnych materiałów opakowaniowych i zastanowić się nad dostępną infrastrukturą do jego odzysku oraz nad śladem środowiskowym w całym cyklu życia (LCA). Te elementy będą miały olbrzymie znaczenie w najbliższej przyszłości ze względu na nadchodzące regulacje związane z ekoprojektowaniem oraz odpowiedzialnością producentów za wprowadzone na rynek opakowania. KE przygotowała projekt rozporządzenia (PPWR), które na nowo definiować będzie „recyklingowalność”, a także nałoży nowe obowiązki, choćby w zakresie zawracania surowców wtórnych do nowych wyrobów i opakowań. To będzie prawdziwa rewolucja - mówi Magdalena Dziczek, Członek zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

Przeanalizować prowadzoną działalność pod kątem realizacji wymogów planowanego rozporządzenia ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

W dniu 30 listopada br. opublikowano projekt rozporządzenia, które jest uzupełnieniem rozporządzenia 2019/2010 i uchyla Dyrektywę Opakowaniową (PPWR). Będzie to zatem wiążący akt ustawodawczy, który będzie stosowany bezpośrednio w całości w całej UE, bez potrzeby transpozycji przez państwa członkowskie, a także z uwzględnieniem wymogów mających bezpośrednie zastosowanie do podmiotów gospodarczych. Regulacja ma bazować na prawie dotyczącym jednolitego rynku wewnętrznego.

Projekt regulacji przewiduje ustanowienie systemu oceny przydatności opakowania do recyklingu w zakresie od A do E, gdzie ocena A oznacza zgodność opakowania z kryteriami Designed for Recycling na poziomie 95%, a E na poziomie poniżej 70%. Wprowadza się także możliwość doprecyzowania dedykowanym aktem delegowanym definicji poddawania recyklingowi na dużą skalę – opakowania poddawane recyklingowi na dużą skalę, jeśli zbiera się i przetwarza w danym kraju 70% i więcej ich wprowadzenia (analiza ma być prowadzona oddzielnie dla różnych grup opakowań). Na podstawie uzyskanych ocen przydatności do recyklingu (A do E) prowadzona będzie modulacja opłat w ramach mechanizmu ROP. W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych modulacja ma się opierać na wskaźniku zawartości recyklatu w nowym opakowaniu.

Zazielenić produkcję, czyli wykorzystać sprawdzone metody na tańszą energię dla zakładów produkcyjnych.

Trendy w zakresie dekarbonizacji, strategie ESG i rosnące ceny energii elektrycznej – te trzy czynniki przekładają się na coraz większe zainteresowanie obszarem energetyki odnawialnej. Przedsiębiorcy, posiadający zakłady produkcyjne o znacznym zużyciu energii elektrycznej, szukają metod na zazielenienie swojej działalności oraz zastanawiają się, w jaki sposób mogą dokonać optymalizacji ponoszonych, obecnie coraz wyższych, kosztów w zakresie zużywanej energii elektrycznej.

Odpowiedzią na powyższe potrzeby może być decyzja o budowie własnego źródła OZE.