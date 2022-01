Od jutra w sklepach ma być taniej. Co deklarują Biedronka, Lidl, Aldi i inni gracze?

Ustawa przewiduje, że obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Eksperci są zgodni, że obniżka cen żywności o wysokość VAT jest zbyt mała, by mogła być mocno odczuwalna w portfelach Polaków. - Zerowy VAT jest w stanie wpłynąć na wydatki gospodarstwa domowego 40-50 zł w skali miesiąca, czyli de facto niewiele – mówił nam niedawno Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Jego zdaniem, efektem zerowego VAT będą nie tyle niższe ceny w sklepach, co spowolnienie ich dynamiki wzrostu. - Na większość żywności obowiązuje 5-proc. stawka VAT, więc obniżka do zera tak naprawdę przyczyni się do lekkiego obniżenia dynamiki wzrostu cen żywności w koszyku inflacyjnym. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że inflacja na żywność rośnie w ciągu miesiąca o około 2 proc. Jeśli ta dynamika się utrzyma, okaże się, że w lutym będziemy mieli takie same ceny jak w listopadzie, czyli nadal wysokie – mówił ekspert.

Deklaracje sieci:

Stokrotka

Sieć deklaruje ponad 12 tysięcy artykułów spożywczych w niższych cenach

– Jako sieć zawsze postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego w związku z zapowiadanym zmniejszeniem podatku VAT podjęliśmy decyzję, że obniżamy ceny produktów w naszych sklepach. Dzięki temu klienci będą mogli znaleźć w całej sieci Stokrotka ponad 12 tysięcy artykułów spożywczych w atrakcyjnych, niższych cenach – mówił Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Lidl

Tańsze masło, mleko, śmietana, pieczywo, jabłka, marchew, ziemniaki…. lista artykułów tańszych dzięki obniżce stawki VAT do 0% jest długa, w sklepach sieci Lidl Polska to co najmniej 2 000 produktów taniej.

- Mamy świadomość tego, że podwyżki opłat po nowym roku oraz zmiany inflacyjne są w dalszym ciągu odczuwalne. Ulgę gospodarstwom domowym powinny przynieść zmiany w stawkach VAT – od 1 lutego ceny produktów spożywczych zostaną obniżone w wyniku wprowadzenia tymczasowych stawek VAT 0% dla artykułów, które do tej pory były objęte stawką VAT 5% – podsumowuje Wojciech Grohn, Członek Zarządu ds. Zakupów, Lidl Polska.

Aldi

ALDI zdecydowało o wprowadzeniu korzystnej zmiany dla klientów

w postaci niższych cen już od 31 stycznia. Finalnie konsumenci otrzymają blisko 2 tysiące produktów z obniżoną ceną.

Udział żywności objętej 5 proc. stawką VAT jest znaczący w sklepach ALDI i konsumenci z pewnością odczują pozytywne skutki obniżki podatku. W wielu przypadkach zmiana ta będzie nawet wyższa niż 5% - podała sieć.

– Nie czekamy, jesteśmy o krok do przodu. Tak powinien reagować twórca formatu dyskontu. Stajemy na wysokości zadania i robimy wszystko, by zgodnie z naszą misją dostarczać klientom produkty wysokiej jakość w możliwie najniższej cenie – mówi Adam Łopatka, Dyrektor Obszaru Category Management ALDI w Polsce.

Kaufland

Detalista deklaruje obniżkę cen ponad 15 000 artykułów. Obniżki cen obejmą tysiące wybranych produktów spożywczych – tych, po które kupujący sięgają najczęściej. Od 1 lutego tańsze będą m.in. mięso, ryby, produkty mleczarskie, jaja, makarony, warzywa, owoce czy pieczywo. - Przygotowujemy się na nadchodzącą zmianę podatku VAT i dopasowujemy ceny ponad 15 000 artykułów – wyjaśnia Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska. Zmianą zostaną objęte wszystkie produkty oferowane przez sieć Kaufland, których dotyczy obniżka podatku VAT.

Biedronka

Sieć sklepów Biedronka ogłosiła, że od 31 stycznia ceny ponad 3 tys. produktów zostaną w niej obniżone o 5 proc. w związku z zawieszeniem podatku VAT na żywność w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. Przypomnijmy jednak, że przed tygodniem Biedronka podwyższyła ceny wielu produktów nawet o ponad 20 proc.

Grzegorz Pytko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka tak skomentował wtedy te doniesienia: Regularne zmiany cen w cyklach tygodniowych są normalną praktyką w handlu detalicznym, tym bardziej na początku roku. Żyjąc w dobie rosnącej inflacji, prowadziliśmy dłuższe niż zwykle negocjacje z wszystkimi naszymi dostawcami, aby zmiany cen wynikające z drastycznych wzrostów kosztów surowców, energii, transportu oraz akcyzy były jak najmniej odczuwalne dla naszych klientów. Niestety, realia rynkowe doprowadziły do sytuacji, w której zmiany cen niektórych produktów stały się nieuniknione. Nadal jednak Biedronka zachowuje swoją konkurencyjność cenową w porównaniu z ofertami innych sieci, co najlepiej widać w niezależnych koszykach cenowych. Klienci Biedronki aktywnie korzystają również z cyklicznych ofert promocyjnych. Tylko w ubiegłym tygodniu użytkownicy karty Moja Biedronka zaoszczędzili ponad 150 milionów złotych dzięki korzystaniu z akcji rabatowych - napisano w oświadczeniu.

Netto, Intermarche, Auchan i Carrefour

Intermarche od 1 lutego obniży ceny produktów, objętych redukcją VAT. W największych sklepach potanieje ponad 8000 produktów a średnio w sieci ok. 6000 produktów. Z kolei Auchan wprowadza obniżki cen na ponad 20 000 produktów, a Carrefour na 18.500 produktów i proaktywnie dodaje do tej listy 1000 najczęściej kupowanych przez klientów. Z kolei w Netto 1500 produktów, czyli 50 proc. stałego asortymentu Netto będzie objęte niższymi stawkami VAT.

- Nasza sieć nie przewiduje działań takich jak nasi konkurenci: „podwyżek dziś przed jutrzejszymi obniżkami”. My naprawdę obniżymy ceny - wskazuje Tomasz Walczak, dyrektor marketingu sieci Intermarche.

- Utrzymanie niskich cen jest priorytetem dla Auchan, czego wyrazem jest pozycja jaką sieć uzyskuje w niezależnych rankingach cenowych - podała sieć.

Koszt zmiany stawek to nawet 180 zł w jednym urządzeniu

Sprzedawcy wskazują, że rządowa obniżka VAT na żywność z 5 na 0 proc. to dla sieci handlowych wyzwanie organizacyjne związane ze zmianą ustawień w kasach oraz zmianą cenówek na półkach sklepowych. Koszt zmiany w jednym urządzeniu może wynieść nawet 180 zł. Pod koniec lipca konieczna będzie kolejna zmiana stawek VAT z 0 na 5 proc. Producenci urządzeń mówią, że z uwagi na krótki okres dostosowania się do nowych przepisów nie ma technicznej możliwości, aby dokonać zmian na własnych bazach sklepów.

Tomasz Walczak, dyrektor marketingu sieci Intermarche wskazywał niedawno, że zmiana stawek VAT w kasach i cenówek przy półkach to ogromne obciążenie dla sklepów. - Część oferty - tej centralnej, zmienimy w dość prosty sposób (z 31 stycznia na 1 lutego) z poziomu centrali, za pomocą naszych systemów informatycznych. Ale Intermarche to franszyza oparta na lokalnych przedsiębiorcach, którzy w szereg produktów zaopatrują się lokalnie. Zmiany tych produktów będą wymagały osobnych, praco- i czasochłonnych procesów w każdym sklepie oddzielnie - wskazuje Tomasz Walczak. - Nie umiem dziś wskazać jaki to będzie dokładnie koszt finansowy, ale wiemy, że będzie on ogromnym obciążeniem dla sklepów. Dodatkowo zmiana cen musi znaleźć odzwierciedlenie także na półkach. W ramach regularnej zmiany oferty zmieniamy max. do 2000 cenówek. Z 31 stycznia na 1 lutego będziemy musieli zmienić ich 6000, a w największych naszych marketach nawet 8000, bo tyle produktów z oferty naszej sieci zostanie objęte redukcją VAT z 5 na 0 proc. Szacujemy, że cały pierwszy tydzień lutego musimy przeznaczyć na zmiany cen na półkach, aby były tożsame z tymi, które w systemie od 1 lutego będą już niższe - informuje Tomasz Walczak.