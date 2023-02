Od kiedy w sklepach dostaniemy 1 zł zwrotnej kaucji za butelkę po piwie?

Od 2 lutego wchodząc do sklepu i oddając butelkę po piwie powinniśmy dostać 1 zł. Browary podnosząc kaucję sklepom przekonywały, że napędzi to ruch klientów. Okazuje się jednak, że głównie napędzi to zyski browarom. Oczekują one bowiem od sklepów, że najpierw zwrócą im wszystkie butelki z kaucją po 50 groszy a dopiero potem wprowadzą wyższą kaucję. W ten sposób sklep dostaje 50 groszy za butelki zamówione przed 2 lutego a w nowej dostawie płaci kaucję 1 zł. Sklepikarze skarżą się, że w ten sposób będą odrabiać straty, ale dla browarów, a nie dla siebie.