Od kwietnia Castoramą w Polsce kieruje Pascal Gil

W lutym br. spółka zapowiadała zmiany. Napisała, że Dotychczasowy Dyrektor Generalny Castorama Polska Sébastien Krysiak awansuje w międzynarodowych strukturach Grupy Kingfisher obejmując nowo utworzone stanowisko Dyrektora ds. Handlowych Grupy. W zarządzie polskiej spółki zastąpi go Pascal Gil, dotychczasowy Dyrektor Generalny Brico Dépôt Francja.

Jego awans jest wyrazem uznania za dziewiętnaście lat pracy w strukturach Kingfisher – w tym od 2008 do 2015 roku stał na czele Brico Dépôt Iberia (Hiszpania i Portugalia) jako Dyrektor ds. Operacyjnych i Dyrektor Generalny, a następnie od 2015 r. na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych, Dyrektora Generalnego zarządzał Brico Dépôt we Francji.

- Wchodzimy w nowy etap realizacji naszej strategii “Powered by Kingfisher”: przyspieszamy inwestycje na rzecz wzrostu, wzmacniamy nasz zespół liderów w wielu ważnych rolach. Szczególnie cieszy nas fakt, że są to awanse wewnętrzne, gdyż odzwierciedlają one siłę naszego zarządzania biznesem i zaangażowania w rozwój naszych zespołów. Chciałbym wyrazić słowa podziękowania dla każdego z liderów za ich wkład i gotowość do dalszej współpracy w kolejnej fazie naszego rozwoju - mówił Thierry Garnier Dyrektor Generalny Grupy Kingfisher