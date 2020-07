Od lipca w sklepach Lipton Ice Tea w butelkach wykonanych w 100 proc. z plastiku z recyklingu

Lipton Ice Tea wprowadza do obiegu butelki w 100 proc. wykonane z rPET, czyli plastiku pochodzącego w całości z recyklingu. W ten sposób marka chce zminimalizować w swoich procesach produkcji wykorzystanie surowca pierwotnego i przejść na model obiegu zamkniętego.

Działania te są elementem programu zrównoważonego rozwoju PepsiCo, producenta napojów Lipton Ice Tea w Polsce, w ramach którego firma dąży do wykorzystania co najmniej 50% rPET we wszystkich butelkach napojowych na obszarze Unii Europejskiej do roku 2030.

Nowe opakowania Lipton Ice Tea wykonane w 100% z rPET, będą dostępne od lipca br. w sklepach na terenie całego kraju. Polska jest pierwszym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym Lipton Ice Tea rezygnuje z wykorzystania tworzyw pierwotnych przy produkcji butelek, zastępując je rPET. Tworzywo to to nic innego jak PET (politereftalan etylenu) pochodzący w 100% z recyklingu, czyli z ponownie przetworzonego plastiku.

Wprowadzenie rPET do produkcji opakowań herbaty mrożonej Lipton Ice Tea w Polsce umożliwi zaoszczędzenie 2 300 ton surowca pierwotnego, co oznacza że ok. 86 milionów butelek mniej trafi do obiegu. Dzięki temu możliwe jest także uzyskanie dodatkowej redukcji emisji CO2 o ponad 40% względem tradycyjnego procesu produkcji PET.

Marka zdecydowała się wesprzeć wprowadzenie butelek rPET komunikacją w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz w punktach sprzedaży, której celem będzie zachęcanie do wspólnych wysiłków na rzecz zwiększania poziomów recyklingu poprzez prawidłową segregację odpadów. Na nowych butelkach Lipton Ice Tea znajdzie się ponadto specjalny znak informujący o tym, że zostały wykonane w 100% z recyklingu.