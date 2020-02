Od marca pracownicy sklepów Lidl będą zarabiać od 3,4 do 4,1 tys. zł brutto

Zmiany w pensjach pracowników Lidla; fot. shutterstock

Lidl ogłosił podwyżki pensji dla wszystkich pracowników. Kasjer dostanie nawet 4600 zł brutto.

Z początkiem marca 2020 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3 500 zł brutto do 4 350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 700 zł brutto do 4 600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia. Na same podwyżki dla pracowników sklepów i magazynów firma wyda w 2020 r. (roku obrotowym) ponad 66 mln zł.

Ponad 2000 nowych miejsc pracy

Lidl Polska przede wszystkim poszukiwać będzie ponad 2000 pracowników sklepów, centrów dystrybucji oraz centrali. Sieć oferuje pakiet benefitów pozapłacowych – m.in. stabilne zatrudnienie dzięki umowie o pracę na minimum 12 miesięcy, prywatną opiekę medyczną w placówkach Medicover, ubezpieczenie grupowe Allianz, kartę Multisport, dofinansowanie kursów języków obcych, szkolenia oraz „wyprawkę dla maluszka” czy pierwszoklasisty.

Ponad 2000 nowych miejsc pracy to nie tylko stanowiska w obszarze sprzedaży i logistyki magazynowej. Poprzez stronę internetową kariera.lidl.pl aplikować można również na stanowiska w centrali, biurach sprzedaży, ekspansji czy na staże oraz programy rozwojowe.