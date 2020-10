Od początku br. klienci Biedronki kupili ponad 324 mln kajzerek i ponad 83 mln sztuk chleba pszenno-żytniego

Od początku 2020 roku klienci Biedronki kupili ponad 324 miliony kajzerek i ponad 83 miliony sztuk chleba pszenno-żytniego. Popularnością cieszą się też bułki poznańskie, które wybierane były prawie 72 miliony razy. Klienci kochają chleby rodzinny i słowiański, których to kupili odpowiednio ponad 9,5 miliona oraz 6,7 miliona. Biedronka przygotowała mapę polskich smaków związanych z pieczywem.

Mieszkańcy Podlasia na przykład chętnie wybierają pieczywo żytnie i kwaśne, zwykle foremkowe. Na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego dominuje pieczywo żytnie, ciężkie i kwaśne. Im bardziej na zachód tym popularniejsze są chleby mieszane żytnio-pszenne z co raz większym udziałem mąki pszennej. Mieszkańcy Krainy Wielkich Jezior preferują bardziej posypkę z ziaren niż z mąki. Pieczywo sprzedawane na Pomorzu jest zwykle lekkie, mieszane, bez posypki z mąki. Tradycyjne dodatki to maślanka, smalec i ziemniaki. Z kolei pomorzanie zachodni wybierają zwykle wypieki mieszane, popularne są tutaj miękkie chleby. W przeciwieństwie do wschodniej części Pomorza preferowana jest tu posypka z mąki. Ponadto chętnie spożywane jest pieczywo wieloziarniste, ale nie ciężkie.



Ślązacy sięgają głównie po pieczywo pszenno-żytnie. Bułki i chleby, które trafiają na ich stoły często zawierają ziarna. Najpopularniejsze w tym regionie jest pieczywo miękkie z delikatną skórką. Na Podkarpaciu króluje miękkie pieczywo pszenne. Preferowane są tutaj lekkie, nie zbite chleby ziarniste. Pieczywo drobne lądujące w koszykach zakupowych to również głównie wypieki pszenne i lekkie. W Lubelskiem z kolei klienci Biedronki wybierają pieczywo cięższe, kwaśne i żytnie pieczywo posypane mąką. Produktem typowo regionalnym jest cebularz.