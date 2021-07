Od początku roku Aldi otworzyło 14 sklepów w Polsce

Aldi z nowym sklepem w Bełchatowie, fot. materiały prasowe

W środę 21 lipca swoje progi dla klientów otworzy pierwszy sklep Aldi w Bełchatowie, który zlokalizowany będzie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 6.



- Cieszymy się, że zaznaczamy naszą obecność w mieście, w którym dotychczas ALDI nie było obecne. Dzięki temu będziemy mogli docierać do klientów, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać produktów naszej marki. To właśnie dla nich codziennie dbamy o zachowanie świeżości i jakości. W naszych sklepach każdy znajdzie coś dla siebie zarówno podczas codziennych zakupów, jak i spontanicznych wizyt. Wierzymy, że ALDI spotka się z entuzjastycznym przyjęciem, stając się ulubionym sklepem klientów zarówno ze względu na jakość asortymentu, jak i komfort zakupów – mówi Łukasz Krzyżowski, Kierownik Sprzedaży ALDI Polska.

Nowy ALDI w Bełchatowie jest 176 sklepem sieci w Polsce. Do końca grudnia 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów. W 2021 roku sieć przyspiesza tempo rozwoju w stosunku do ubiegłego roku i planuje kolejne otwarcia. Sklep w Bełchatowie jest czternastym sklepem otwartym od początku tego roku w Polsce i szesnastym w województwie łódzkim. Pod względem architektury jest to niestandardowy obiekt, wpisujący się w pierzeję ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Sklep przygotowany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Łączna powierzchnia nowego ALDI wynosi ponad 1300 m2.