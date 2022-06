Od pola do półki: Mleko drożeje w skupie i na półce. Co dalej?

Spada liczebność stad krów, co pośrednio przekłada się na wyższe ceny mleka w skupie. Rolnicy w końcu zaczynają patrzeć z optymizmem w przyszłość. Dokładnie odwrotnie niż konsumenci dla których drożejące mleko to kolejny element inflacyjnej łamigłówki, którą coraz trudniej rozwiązać z użyciem budżetu domowego. O tym jak rosną ceny, jak mogą się zmieniać w przyszłości, w co inwestują rolnicy a czego oczekują konsumenci rozmawiają Iwona Dyba, redaktor naczelna farmer.pl i Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl.