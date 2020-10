Od soboty policja będzie wystawiać mandaty za brak maseczki

W sobotę zacznie obowiązywać rozporządzenie ministerstwa zdrowia w sprawie mandatów za nienoszenie maseczek - powiedział na konferencji prasowej rządu minister zdrowia Adam Niedzielski.

Przypomnijmy, we wtorek w Ministerstwie Zdrowia odbyła się we wtorek konferencja prasowa szefa MZ Adama Niedzielskiego oraz komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Ogłosili "politykę zero tolerancji" dla nieprzestrzegania obostrzeń związanych m.in. z zakrywaniem nosa i ust.

Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka zaznaczył, że osoba, która z różnych przyczyn, np. zdrowotnych, nie może zakrywać ust i nosa będzie musiała na wezwanie policjanta czy funkcjonariusza straży miejskiej okazać zaświadczenie lekarskie.