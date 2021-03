Od soboty zamknięte markety budowlane, większe obostrzenia w sklepach

fot. Mateusz Morawiecki

Od najbliższej soboty, do 9 kwietnia wprowadzone zostaną dodatkowe obostrzenia w handlu. Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 mkw. zostaną zamknięte, w sklepach będzie mogła przebywać jedna osoba na 20 mkw. – poinformował na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

Apeluję, aby w okresie świątecznym Polacy pozostali w domach, w wąskim rodzinnym gronie. Walczymy o zdrowie i życie obywateli, o miejsca pracy, życie codzienne - stwierdził na konferencji prasowej premier.

Rząd zdecydował także o zamknięciu salonów urody oraz obiektów sportowych. Zamknięte zostaną także przedszkola i żłobki.

Wszystkie dotychczasowe obostrzenia pozostają podtrzymane.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd nie wyklucza żadnego scenariusza, jeśli chodzi o ograniczenia w związku z rozwojem pandemii. - Nie wykluczamy żadnego scenariusza, gdyby po 2-3 tygodniach miałoby być jeszcze gorzej - powiedział premier, pytany o ewentualną możliwość wprowadzenia stanu wyjątkowego, gdyby nowe restrykcje okazały się nieskuteczne.

- Nie ma żadnych wątpliwości, że trzecia fala przewyższy drugą falę, że będzie to większa liczba zachorowań i hospitalizacji. Ewolucja wirusa i pojawienie się mutacji brytyjskiej powoduje nie tylko większą liczbę zakażeń ale też większą hospitalizację. Obecnie mamy w szpitalach 27 tys. pacjentów, wobec 23 tys. na jesieni – tłumaczył Adam Niedzielski. Jego zdaniem, w ciągu kolejnych dwóch tygodni liczba zachorowań i hospitalizacji będzie się jeszcze zwiększała.

- Sytuacja w szpitalach jest odzwierciedleniem mniejszej niż obecnie liczby zachorowań sprzed tygodnia. Musimy spodziewać się jeszcze większego obłożenia w szpitalach – dodał.

Jak tłumaczył premier Mateusz Morawiecki, za podjęciem decyzji o dalszych obostrzeniach stoi sytuacja epidemiczna i wydolność służby zdrowia

- Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia, jesteśmy o krok od momentu, kiedy nie będziemy w stanie w odpowiedni sposób leczyć pacjentów – mówił premier podczas konferencji. Dodał, że dzięki szczepieniom bardzo rzadko dochodzi do zakażeń w służbie zdrowia.

Dodał, że wąskim gardłem w procesie szczepień jest dostępność szczepionek. - Mamy 5 mln osób zaszczepionych, możemy szczepić 10 mln osób miesięcznie. Dzisiaj najważniejsze jest jak najszybsze dostarczenie szczepionek do krajów UE – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślał, że obecna sytuacja epidemiczna "nie pozostawia nam za wiele marginesu swobody". - Wszystkie, nawet trudne decyzje, są na ten moment jak najbardziej konieczne, po to, żeby opanować tę falę, żeby za dwa, trzy tygodnie było widać wyraźnie, że jesteśmy w innym, lepszym trendzie - mówił premier. Gdyby się to nie udało, sytuacja w Polsce mogłaby przypominać tę, z którą miały do czynienia w zeszłym roku niektóre kraje zachodu, gdzie dla chorych zabrakło miejsc w szpitalach - dodał.

Przypomniał też, że obecnie każdego dnia pod respiratorami leży ponad 2 tys. pacjentów. - Stawką naszych działań jest właśnie to, żeby ratować życie naszych obywateli i dlatego ograniczenie mobilności i swobód gospodarczych w tym przypadku jest konieczne - zaznaczył szef rządu.