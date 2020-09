W tym roku Carrefour wycofa możliwość kupienia w sklepach żywego karpia

Jeszcze rok temu Carrefour deklarował, że nadal będzie sprzedawał żywe karpie. Fot. Shutterstock

Carrefour Polska podjął zobowiązanie dotyczące całkowitego wycofania ze sprzedaży karpia żywego do 2021 roku. Zobowiązanie to zostało wypracowane wspólnie z dostawcami sieci, którzy będą mieli czas na dostosowanie swojej hodowli do nowych warunków przygotowania i transportu ryb.

Jak wynika z badań firmy badawczej KANTAR przeprowadzonych na zlecenie Carrefour Polska w lipcu 2020 roku, 67 % przebadanych osób deklaruje chęć zakup karpia na Boże Narodzenie, w tym nadal blisko 40% z nich planuje kupić go z basenów z wodą. Za takim rodzajem zakupu przemawia świeżość ryb, przywiązanie Polaków do tradycji, a także możliwość wyboru. Z roku na rok rośnie jednak odsetek osób, które pozytywnie postrzegają propozycję wycofania ze sprzedaży karpia żywego. Jednocześnie ponad 60% klientów deklaruje, iż w przypadku wycofania ze sprzedaży karpia żywego, kupią go w innej postaci.

Mając na uwadze zmiany w zachowaniach klientów, a także realizację kolejnego etapu transformacji żywieniowej Carrefour na polskim rynku, sieć podjęła zobowiązanie dotyczące całkowitego wycofania ze sprzedaży karpia żywego do 2021 roku. Zobowiązanie to powstało w toku konsultacji z hodowcami karpia, w większości niewielkimi gospodarstwami rybackimi współpracującymi z siecią od wielu lat, którzy pozytywnie odnieśli się do realizacji zobowiązania od kolejnego roku. Daje im ono czas na niezbędne inwestycje i dostosowanie infrastruktury swoich hodowli do nowych warunków przygotowania, transportu i sprzedaży ryb, co jest szczególnie ważne w procesie transformacji biznesowej ich rodzinnych gospodarstw.

Wycofanie ze sprzedaży żywego karpia odbędzie się w Carrefour w dwóch etapach. W tym roku sieć całkowicie wycofa możliwość kupienia w sklepach karpia żywego. Wszystkie ryby będą sprzedawane wyłącznie po uboju. W roku 2021 natomiast, Carrefour nie będzie kupował od swoich dostawców żywych ryb, oferując klientom wyłącznie możliwość zakupu karpia przygotowanego we wszystkich postaciach (cały, patroszony, tusze, dzwonka, filety w sprzedaży tradycyjnej i elementy pakowane), nadal bazując na bliskiej współpracy z lokalnymi dostawcami, gwarantując krótki łańcuch dostaw oraz najwyższą jakość i świeżość oferowanych ryb.

