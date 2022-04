Odbudowa Ukrainy będzie wymagać ogromnych zasobów. Polska utraci pracowników

Łączna suma środków zadeklarowanych na odbudowę Ukrainy to 1.4 bilionów dolarów amerykańskich w ramach Szybkiego Instrumentu Finansowego.

Odnowę zniszczonej infrastruktury: dróg, linii kolejowych, mostów, lotnisk, szkół, szpitali, a także budynków mieszkalnych będzie potrzebowała olbrzymich zasobów ludzkich.

Polskim pracodawcom opłacałoby się dostosowanie miejsc pracy dla ukraińskich kobiet. Nie tylko dlatego, żeby doraźnie uzupełnić braki kadrowe, ale i dlatego, że zakorzenienie się w Polsce tych kobiet to jedyna szansa na to, że później ściągną tutaj swoich mężów i synów.

Odbudowa Ukrainy

Unia Europejska zadeklarowała gotowość do sfinansowania wydatków na odbudowę Ukrainy po wojnie – są to miliardy Euro pochodzące z różnych programów. Na pomoc Ukrainie ruszył też Bank Światowy, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) otworzył dedykowany rachunek pomocy Ukrainie, zapewniający darczyńcom bezpieczny transfer walut – sam rząd Kanady przeznaczył na ten cel 1 miliard dolarów kanadyjskich. Łączna suma to 1.4 bilionów dolarów amerykańskich w ramach Szybkiego Instrumentu Finansowego.

Wojna może też znacząco przyspieszyć wejście Ukrainy do Unii Europejskiej – biurokracyjny proces już się rozpoczął. Nadanie Ukrainie statusu kandydata spowoduje dostęp do funduszy przedakcesyjnych.

– Pamiętamy jak przyspieszyło to rozwój gospodarczy Polski – zauważa Evgenij Kirichenko i dodaje: Mimo, że na wschodzie Ukrainy nadal jest bardzo gorąco, wielonarodowy zespół agencji Gremi Personal nie ma żadnych wątpliwości co do jej zwycięstwa nad Rosją. Jesteśmy też pewni, że po wojnie Ukraina zostanie wielkim placem budowy. I tak jak dziś jako firma wspieramy ukraińskie wojsko w walce – dotychczas przekazaliśmy na ten cel 1 mln zł – tak po wojnie planujemy uczestniczyć w odbudowie.

Ukraińcy już wracają

Międzynarodowe wsparcie potrzebne będzie w dużym stopniu na odnowę zniszczonej infrastruktury: dróg, linii kolejowych, mostów, lotnisk, szkół, szpitali, a także budynków mieszkalnych. Zdaniem eksperta wszystko to będzie potrzebowało olbrzymich zasobów ludzkich.