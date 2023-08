 Oddech dla mam w siłowni Posnanii 

Oddech dla mam to inicjatywa tworzona przez fundację TAKpełnosprawni oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka we współpracy z Posnanią. Wolontariusze stowarzyszenia zapewniają opiekę dzieciom uczestniczek, by te mogły wziąć udział w cyklu wydarzeń dla mam. Dotychczasowe spotkania odbywały się na terenie Posnanii – poczęstunek połączony z koncertem w Food Fyrtlu oraz chwila relaksu na seansie filmowym w kinie Helios.

Cykliczne spotkania Oddech dla mam

- Każde spotkanie, dotyczące tego projektu, realizowane jest we współpracy z najemcami Posnanii. Tym razem, zaprosiliśmy mamy na spotkanie do Fabryki Formy na zajęcia prowadzonych przez Martę Staniszewską, dietetyczkę i trenerkę. Mamy świadomość, że codzienna opieka nad osobami z niepełnosprawnościami ruchowymi to również duże wyzwanie fizyczne, dlatego pomyśleliśmy o wyposażeniu kobiet w wiedzę o podstawowych ćwiczeniach, które przyniosą im ukojenie dla kręgosłupa – mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu Posnanii.

Inicjatywa Oddech dla mam to także okazja do pokazania Posnanii jako miejsce dostępnego dla każdego. Najemcą, który w swojej ofercie uwzględnił osoby z niepełnosprawnościami jest Fabryka Formy. Siłownia proponuje basen, zajęcia poświęcone zdrowemu kręgosłupowi oraz treningi z trenerami personalnymi, którzy mają także wykształcenie fizjoterapeutyczne – komentuje Hubert Witkowski, manager Fabryki Formy w Posnanii.

Polityka ESG Posnanii

Apsys, zarządca Posnanii, realizuje politykę ESG. Jednym z jej filarów są działania na rzecz lokalnej społeczności, w które wpisują się takie inicjatywy jak Oddech dla mam. Projekt ten wiązał się z zaangażowaniem nie tylko Apsys, ale również najemców Posnanii, którzy aktywnie włączyli się w organizację spotkań.

